Ajker Patrika
গান

এক দশক পর অস্ট্রেলিয়ায় গাইবেন রুনা লায়লা, সঙ্গে বেঙ্গল সিম্ফনি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রুনা লায়লা ও ইমন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ায় গান শোনাতে যাচ্ছেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ও সুরকার রুনা লায়লা এবং ইমন চৌধুরী ও তাঁর গানের দল ‘বেঙ্গল সিম্ফনি’। আগামী ১ ও ৮ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হবে দুটি কনসার্ট। মেলবোর্নের এই কনসার্টে অংশ নেওয়ার জন্য দর্শকদের উদ্দেশে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন রুনা লায়লা ও বেঙ্গল সিম্ফনির সদস্যরা।

১ আগস্ট সিডনির নরওয়েস্ট কনভেনশন সেন্টারে লিসেন ফর আয়োজন করেছে ‘বাংলাদেশ নাইট’ শীর্ষক কনসার্ট। এতে রুনা লায়লা ও বেঙ্গল সিম্ফনির সঙ্গে আরও গান শোনাবেন পিন্টু ঘোষ। অন্যদিকে ৮ আগস্ট রিসাইটাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে ‘রুনা লায়লা অ্যান্ড সিম্ফনি লিগাসি ট্যুর’ শিরোনামের আয়োজন। এটি আয়োজন করেছে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ কালচারাল এক্সচেঞ্জ ইনক (এবিসিএক্স)। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে কনসার্ট দুটির অগ্রীম টিকিট বিক্রি।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি শুধু একটি সাধারণ কনসার্ট নয়; হতে যাচ্ছে সারা জীবন মনে রাখার মতো এক মিউজিক্যাল অভিজ্ঞতা। রুনা লায়লার মতো কিংবদন্তি শিল্পী ও বেঙ্গল সিম্ফনি গেয়ে শোনাবে তাদের জনপ্রিয় গানগুলো। ভক্তদের জন্য এই আয়োজন হতে যাচ্ছে নস্টালজিয়ায় ডুবে যাওয়ার এক অনন্য সুযোগ।

এই দুই কনসার্টের সুবাদে প্রায় এক দশক পর অস্ট্রেলিয়ায় গান শোনাতে যাচ্ছেন রুনা লায়লা। সাত যন্ত্রশিল্পীকে নিয়ে আগামী ২৯ জুলাই সিডনির উদ্দেশে রওনা হবেন বলে জানান তিনি। রুনা লায়লা বলেন, ‘অনেক বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া হচ্ছে। এবারের কনসার্ট দুটি খুব বড় পরিসরে হচ্ছে। দর্শকের পছন্দের গান গাইব। আমি আশাবাদী, ভালো কিছু হবে। আয়োজকেরা আমাকে জানিয়েছেন, এরই মধ্যে টিকিট বিক্রিতে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।’

বেঙ্গল সিম্ফনির ইমন চৌধুরী বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার এই কনসার্ট নিয়ে আমরা খুব এক্সাইটেড। অসাধারণ ভেন্যুতে সাজানো হয়েছে এই আয়োজন। “কথা কইও না”, “বাজি”, “সাদা সাদা কালা”, “টেকা পাখি”সহ দর্শক-শ্রোতাদের প্রিয় গান পরিবেশন করার ইচ্ছা আছে। আশা করছি প্রাণবন্ত একটি আয়োজন হতে যাচ্ছে।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানরুনা লায়লাসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

