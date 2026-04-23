নুহাশের সিনেমায় আফজাল হোসেন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আফজাল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নুহাশ হুমায়ূনের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘মুভিং বাংলাদেশ’-এ যুক্ত হলেন অভিনেতা আফজাল হোসেন। সিনেমাটির গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা নিজেই।

এর আগেও আফজাল হোসেনের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা আছে নুহাশের। তাঁর পরিচালনায় ‘ষ’ এবং ‘২ষ’ ওয়েব সিরিজে দেখা গেছে আফজালকে। সে সময় নুহাশের পরিচালনার প্রশংসা করেছিলেন বরেণ্য এই অভিনেতা। তবে মুভিং বাংলাদেশ নিয়ে এখনই বিস্তারিত কথা বলতে নারাজ আফজাল হোসেন। জানা গেছে, ইতিমধ্যে সিনেমার একটি অংশের শুটিং শেষ করেছেন তিনি।

এপ্রিলের শুরুতে মুভিং বাংলাদেশ সিনেমার ক্যামেরা ওপেন করেছেন নুহাশ। তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেননি অভিনয়শিল্পীদের নাম। শুটিং শেষে ঘটা করেই জানাতে চান কারা অভিনয় করছেন তাঁর প্রথম সিনেমায়। জানা গেছে, এ সিনেমার জন্য অনেক নবীন শিল্পীর অডিশন নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই চূড়ান্ত করা হয়েছে সিনেমার মূল চরিত্রদের।

মুভিং বাংলাদেশের গল্প আবর্তিত হয়েছে একজন বাইক রাইডারের সংগ্রাম, স্বপ্ন এবং জীবনের নানা চড়াই-উতরাইকে ঘিরে। নির্মাতা জানিয়েছেন, এটি কেবল ব্যক্তিগত সংগ্রামের গল্প নয়; বরং এর ভেতর দিয়ে উঠে আসবে সমসাময়িক বাস্তবতা, তরুণ প্রজন্মের লড়াই এবং সমাজের নানা দিক।

ছয় বছর ধরে মুভিং বাংলাদেশের চিত্রনাট্য রচনা ও প্রস্তুতির কাজ করছেন নুহাশ। সিনেমার চিত্রনাট্য নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। একাধিক উৎসব থেকে অনুদানও পেয়েছেন। নুহাশ জানান, দেশের গুপী বাঘা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সিনেমাটির সঙ্গে যুক্ত আছে একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

তনু হত্যা মামলা: ১০ বছর পর ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর গ্রেপ্তার

তনু হত্যা মামলা: ১০ বছর পর ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

এক দশক পর অস্ট্রেলিয়ায় গাইবেন রুনা লায়লা, সঙ্গে বেঙ্গল সিম্ফনি

এক দশক পর অস্ট্রেলিয়ায় গাইবেন রুনা লায়লা, সঙ্গে বেঙ্গল সিম্ফনি

ঢাকায় ‘উয়ারী-বটেশ্বর’ সিনেমার প্রদর্শনী

ঢাকায় ‘উয়ারী-বটেশ্বর’ সিনেমার প্রদর্শনী

নুহাশের সিনেমায় আফজাল হোসেন

নুহাশের সিনেমায় আফজাল হোসেন

আমির খানের সঙ্গে প্রথমবার শ্রদ্ধা কাপুর

আমির খানের সঙ্গে প্রথমবার শ্রদ্ধা কাপুর