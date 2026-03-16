অস্কারে কিছু না পেয়েও কোটিপতি: ৪ কোটি টাকার উপহার ও রাজকীয় ডিনারের আদ্যোপান্ত

৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে যারা সোনালি ট্রফিটি হাতে তুলতে পারেননি, তাঁদেরও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে না। বরং মনোনীত প্রত্যেক তারকার জন্য অপেক্ষা করছে ৩ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার সমমূল্যের এক অবিশ্বাস্য ‘গিফট ব্যাগ’, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪ কোটি ১০ লাখ টাকার সমান। এভরিওয়ান উইনস (সবাই জয়ী) শিরোনামের এই উপহার সামগ্রী নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে চলছে তুমুল আলোচনা।
লস অ্যাঞ্জেলেসের মার্কেটিং ফার্ম ‘ডিস্টিংটিভ অ্যাসেটস’-এর সৌজন্যে তৈরি এই ব্যাগে টিমোথি শালামেট, এমা স্টোন এবং লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওদের মতো তারকারা পাচ্ছেন চোখ ধাঁধানো সব উপহার। যদিও এই ব্যাগগুলো অস্কারের অফিশিয়াল আয়োজনের অংশ নয়, তবুও এর জৌলুশ মূল আয়োজনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
বিলাসবহুল ভ্রমণ: তারকাদের জন্য রয়েছে শ্রীলঙ্কা, ইবিজা এবং হিমশীতল আর্কটিক অঞ্চলে ভ্রমণের বিশেষ প্যাকেজ। এর পাশাপাশি ক্যালিফোর্নিয়ার এক নিভৃত ও বিলাসবহুল রিট্রিটে সাত রাত কাটানোর ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে রয়েছে ব্যক্তিগত স্পা এবং যোগব্যায়ামের সুবিধা।
সৌন্দর্য বর্ধন ও কসমেটিক সার্জারি: বেভারলি হিলসের নামী চিকিৎসকের কাছে ‘স্মাইল মেকওভার’ বা দাঁতের বিশেষ চিকিৎসার পাশাপাশি রয়েছে ‘ফেসিয়াল রেজুভেনেশন’ ট্রিটমেন্ট। এমনকি এতে লাইপোসাকশন (শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর অস্ত্রোপচার) সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনা হচ্ছে।
ব্যতিক্রমী আইনি সেবা: উপহারের তালিকায় সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো লস অ্যাঞ্জেলেসের এক প্রখ্যাত বিবাহবিচ্ছেদ আইনজীবীর পক্ষ থেকে কাস্টমাইজড ‘প্রেনুপশিয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট’ বা বিবাহপূর্ব চুক্তি তৈরির আইনি সেবা। তারকাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই আয়োজন।
প্রসাধন ও এক্সেসরিজ: নামী ব্র্যান্ডের ডিজাইনার লাগেজ, ট্রাভেল কাপ, উচ্চমানের ক্যানাবিস পণ্য, সম্পূর্ণ নিরামিষ বা ‘ভেগান’ হ্যান্ডব্যাগ এবং প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডের অন্তর্বাস সেট।
খাবার ও পানীয়: প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টাকিলা, অ্যালকোহলমুক্ত মার্গারিটা, বিশেষ কুকিজ এবং স্লাইডার।
এই গিফট ব্যাগের উদ্যোক্তা ল্যাশ ফারি বলেন, ‘বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য অস্কার মনোনীতদের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। এটি মূলত একটি শক্তিশালী মার্কেটিং কৌশল যেখানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং নারী পরিচালিত ব্যবসাগুলোকেও তুলে ধরা হয়।’
শেফ উলফগ্যাং পাকের রাজকীয় ভোজ
অস্কারের মূল অনুষ্ঠানের পর জমকালো ‘গভর্নরস বল’-এ টানা ৩২ বছরের মতো ডিনারের দায়িত্বে রয়েছেন কিংবদন্তি শেফ উলফগ্যাং পাক। এবারের মেনুতে হলিউডের জনপ্রিয় ‘ওজেম্পিক’ (ওজন কমানোর ওষুধ) ক্রেজের কোনো প্রভাব পড়ছে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ৭৬ বছর বয়সী এই শেফ।
মেনুর বিশেষ আকর্ষণ
জাপানিজ স্টেশন: ৫ জন দক্ষ জাপানি শেফ সরাসরি দর্শকদের সামনে টাটকা ‘নিগিরি’, ‘হামাচি’ এবং ‘হ্যান্ড রোল’ তৈরি করে পরিবেশন করার দায়িত্বে রয়েছেন। এ ছাড়া রয়েছে জাপান থেকে আনা বিশ্বের সেরা মানের ‘ওয়াগ্যু বিফ’।
ঐতিহ্যবাহী খাবার: প্রতি বছরের মতো এবারও মেনুতে রাখা হয়েছে শেফের সিগনেচার ‘চিকেন পট পাই’ এবং অস্কার ট্রফির আদলে তৈরি সোনালি চকলেট।
ইনোভেটিভ ডিশ: ইংলিশ স্টাইল ‘ফিশ অ্যান্ড চিপস’ যাতে জালাপিনো চিলি দিয়ে বিশেষ টুইস্ট দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে ড্রাই-এজড রিব-আই স্লাইডার এবং ডার্ক চকলেট এক্লেয়ার।
পানীয় ও সজ্জা: ডিনার টেবিলে শোভা পাবে ‘ডোমোইন ক্লারেন্স ডিলন’ ওয়াইন, ডন হুলিও টাকিলার ককটেল এবং দাসাই সাকে। পুরো ডাইনিং রুমটি প্রখ্যাত ফ্লোরিস্ট সাকো সারকিসিয়ানের নকশা করা চমৎকার ফুলের সমারোহে সাজানো হয়েছে।
শেফ পাক জানান, খাবারের অপচয় রোধে অনুষ্ঠান শেষে বেঁচে যাওয়া সব খাবার ‘স্কিড রো’ এলাকার দুস্থ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হবে। তিনি রসিকতা করে বলেন, ‘খাবার তৈরির ক্ষেত্রে একমাত্র আমার স্ত্রী আমাকে আদেশ দিতে পারেন, বাকিটা আমি নিজের মর্জিমতোই করি।’
গ্ল্যামার, রাজনীতি আর কোটি টাকার এই রাজকীয় আয়োজন মিলিয়ে ৯৮তম অস্কার প্রকৃত অর্থেই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে।
টিভি চ্যানেল, অডিও ইন্ডাস্ট্রি ও সিনেমা হলের পাশাপাশি প্রতিবছর দেশের ওয়েব প্ল্যাটফর্মেও থাকে ঈদের আয়োজন। এবারও ঈদ উপলক্ষে নতুন কনটেন্ট নিয়ে দর্শকের অপেক্ষায় ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো। রয়েছে নতুন সিনেমা ও সিরিজ।১ ঘণ্টা আগে
জমকালো আয়োজন, তারকার মেলা আর রেড কার্পেটের চাকচিক্য—সবই ছিল চিরাচরিত অস্কারের মতো। কিন্তু ৯৮ তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চ শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না; বরং এটি হয়ে উঠল যুদ্ধ, রাজনীতি এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ প্ল্যাটফর্ম।১ ঘণ্টা আগে
প্রতি রোজার ঈদে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির পাশাপাশি নাটক নির্মাণ করেন হানিফ সংকেত। এবার ঈদেও তিনি নিয়ে আসছেন নতুন নাটক। নাম ‘ভালোবেসে অবশেষে’। প্রচারিত হবে ঈদের দিন রাত ৮টা ৫০ মিনিটে এটিএন বাংলায়।২ ঘণ্টা আগে
৯৮তম অস্কার বা একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে বাজিমাত করেছে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। সেরা চলচ্চিত্রসহ মোট ছয়টি বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছে সিনেমাটি। এছাড়াও ‘হ্যামনেট’ ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন জেসি বাকলি। প্রথম আইরিশ অভিনেত্রী হিসেবে এই বিশেষ সম্মাননা অর্জন করলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে