Ajker Patrika
বিনোদন

কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আসছে কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আসছে কাল
কারিনা কায়সার

কারিনা কায়সারের অকালপ্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বিনোদন অঙ্গনসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অনেকেই কারিনার সঙ্গে বিভিন্ন মুহূর্তের স্মৃতি ও ছবি শেয়ার করছেন ফেসবুকে। সবাই অপেক্ষায় আছেন শেষবারের মতো তাঁকে দেখতে।

কারিনার মরদেহ দেশে আনার বিষয়ে কথা হয় তাঁর বাবা কায়সার হামিদের সঙ্গে। তিনি জানান, কারিনার মরদেহ চেন্নাই থেকে আগামীকাল রোববার (১৭ মে) দুপুরে দেশে আসবে। এরপর বনানী ডিওএইচএস মসজিদে তাঁর প্রথম জানাজা হবে। আগামী সোমবার (১৮ মে) কারিনার মরদেহ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় তাঁর নানা বাড়িতে নেওয়া হবে। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হবে।

উল্লেখ্য, জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও অভিনেত্রী কারিনা কায়সার (৩১) গতকাল শুক্রবার রাতে চেন্নাইয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। কারিনার বাবা জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় কায়সার হামিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, শুক্রবার মধ্যরাতে হঠাৎ করে কারিনার রক্তচাপ কমে যায়। এরপর রাত ১টার দিকে কারিনা মারা যান।

লিভার-সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে এক সপ্তাহের বেশি সময় রাজধানীর একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন কারিনা। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য ১১ মে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে চেন্নাই নেওয়া হয়েছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট বানিয়ে তরুণ দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিলেন কানিরা কায়সার। ওটিটি ও নাটকের জগতেও ভালো অবস্থান তৈরি করেন তিনি। এর পাশাপাশি চিত্রনাট্যকার হিসেবেও কাজ করেছেন। ‘ইন্টার্নশিপ’ ও ‘৩৬-২৪-৩৬’ সিরিজে অভিনয় করে প্রশংসা পান তিনি।

বিষয়:

চেন্নাইঅভিনেত্রীচিকিৎসাভারতসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমমরদেহবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

সম্পর্কিত

আইনি জটিলতার মধ্যেই ঈদে ‘বনলতা সেন’ মুক্তির ঘোষণা

আইনি জটিলতার মধ্যেই ঈদে ‘বনলতা সেন’ মুক্তির ঘোষণা

তিন বছর পর নতুন আঙ্গিকে ফিরছে ধারাবাহিক ‘মা বাবা ভাই বোন’

তিন বছর পর নতুন আঙ্গিকে ফিরছে ধারাবাহিক ‘মা বাবা ভাই বোন’

যুদ্ধের বিপক্ষে নির্মাতা আসগর ফারহাদির সাহসী উচ্চারণ

যুদ্ধের বিপক্ষে নির্মাতা আসগর ফারহাদির সাহসী উচ্চারণ

নতুন ব্যাটম্যানে রহস্যময় চরিত্রে স্কারলেট

নতুন ব্যাটম্যানে রহস্যময় চরিত্রে স্কারলেট