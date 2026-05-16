তিন বছর পর নতুন আঙ্গিকে ফিরছে ধারাবাহিক ‘মা বাবা ভাই বোন’

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘মা বাবা ভাই বোন’ উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে ধারাবাহিক নাটক নির্মাণ করেছিলেন হাসান রেজাউল। ২০২১ সালের শেষ দিকে এনটিভিতে শুরু হয়েছিল ধারাবাহিকটির প্রচার, ২০৯ পর্ব দিয়ে শেষ হয় ২০২৩ সালে। তিন বছর পর নতুন আঙ্গিকে ফিরছে প্রশংসিত এই ধারাবাহিক নাটক।
তবে এবার দীর্ঘ ধারাবাহিক আকারে নয়, সাত পর্বে সাজানো হয়েছে গল্প। কোরবানির ঈদ উপলক্ষে তৈরি হয়েছে সাত পর্বের বিশেষ ধারাবাহিক নাটক ‘মা বাবা ভাই বোন’। এবারও পরিচালকের আসনে হাসান রেজাউল। এবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে না বলে এটিকে অনুপ্রাণিত বলছেন নির্মাতা। পরিচালনার পাশাপাশি ধারাবাহিকটির চিত্রনাট্য লিখেছেন হাসান রেজাউল।
মা বাবা ভাই বোন ধারাবাহিক নতুন আঙ্গিকে নির্মাণের কারণ জানিয়ে হাসান রেজাউল বলেন, ‘ধারাবাহিকটি যখন নির্মাণ করেছিলাম সে সময় পারিবারিক গল্পের খুব সংকট চলছিল। তাই নাটকটি প্রচারের পর সবাই দারুণভাবে গ্রহণ করেছিল। দেশের পাশাপাশি প্রবাস থেকেও অনেকে ফোন করে ভালো লাগা প্রকাশ করতেন। এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আবার পারিবারিক গল্পের জনপ্রিয়তা ফিরে এসেছে। তাই মনে হলো, মা বাবা ভাই বোন গল্পটি নিয়ে নতুন কিছু চিন্তা করা যায়। দর্শকদের রিকল দেওয়ার জন্যই আবার নাটকটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত।’
আগের ধারাবাহিকের গল্প যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই শুরু হবে সাত পর্বের এই নাটকের গল্প। নির্মাতা বলেন, সংসারের নানা টানাপোড়েন, হাসি, আনন্দ আর দ্বন্দ্বই নাটকের মূল উপজীব্য। ধারাবাহিকটি যেখানে শেষ হয়েছিল তার পরের গল্প দেখতে পারবে দর্শক। আদর্শবান শিক্ষক শামীম সাহেব, তার স্ত্রী জাহানারা এবং তাদের সন্তানেরা এখন কেমন আছে, সেই গল্প নিয়েই সাজানো হয়েছে চিত্রনাট্য।
নির্মাতা জানান, আগের অভিনয়শিল্পীদের অনেকেই এবারও আছেন। শামীম সাহেব ও তার স্ত্রীর চরিত্রে আছেন শহীদুজ্জামান সেলিম ও সাবেরি আলম। আরও আছেন শবনম ফারিয়া, তাসনুভা তিশা, নিশাত প্রিয়ম, আবু হুরায়রা তানভীর প্রমুখ। তাঁদের সঙ্গে নতুন যুক্ত হয়েছেন অ্যালেন শুভ্র ও তাবাসসুম ছোঁয়া। ঈদের দিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত এনটিভিতে রাত ৮টায় প্রচারিত হবে মা বাবা ভাই বোন। নির্মাতা জানান, দর্শকের সাড়া পেলে এই গল্প নিয়ে আবারও কাজ করবেন তিনি।
কান উৎসবে এ বছর স্বর্ণপাম জেতার লড়াইয়ে আছে ২২টি সিনেমা। সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে যেসব সিনেমা ঘিরে, তার মধ্যে অন্যতম ইরানি নির্মাতা আসগর ফারহাদির ‘প্যারালাল টেলস’। আসগর ফারহাদি সব সময়ই সাধারণ মানুষের জীবনের ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে বড় সামাজিক সত্য তুলে ধরেন। প্যারালাল টেলসও তার ব্যতিক্রম নয়।২ ঘণ্টা আগে
গোথাম সিটির অন্ধকার জগতে সবার আশার আলো ব্রুস ওয়েন বা ব্যাটম্যান। বিশেষ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা না থাকলেও যেভাবে পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অপরাধীদের মোকাবিলা করে ব্যাটম্যান, তাতে এই সুপারহিরো চরিত্রটি দিন দিন হয়ে উঠেছে পপ কালচারের অনন্য প্রতীক।৩ ঘণ্টা আগে
অভিনেত্রী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর কারিনা কায়সার মারা গেছেন। শনিবার চেন্নাইয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৩১ বছর।১০ ঘণ্টা আগে
কাজী আনোয়ার হোসেনের লেখা উপন্যাস ‘আর্তনাদ’ অবলম্বনে ওয়েব ফিল্ম বানিয়েছেন আকা রেজা গালিব। নাম ‘সারার সংসার’। এতে সারা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদিয়া ইসলাম মৌ। কোরবানির ঈদ উপলক্ষে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পাবে ওয়েব ফিল্মটি। গতকাল সন্ধ্যায় ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করে সারার সংসার...১ দিন আগে