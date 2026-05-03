Ajker Patrika
সিনেমা

ঈদে আসছে আদর-পূজার ‘নাকফুলের কাব্য’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঈদে আসছে আদর-পূজার ‘নাকফুলের কাব্য’
‘নাকফুলের কাব্য’ সিনেমায় আদর ও পূজা। ছবি: সংগৃহীত

‘লিপস্টিক’ ও ‘টগর’ সিনেমায় জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন আদর আজাদ ও পূজা চেরী। তবে আদর ও পূজা প্রথম একসঙ্গে অভিনয় করেন আলোক হাসানের ‘নাকফুলের কাব্য’ সিনেমায়। ২০২৪ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পায় সিনেমাটি। শুটিং শুরু হয়েছিল তারও দুই বছর আগে। এত দিনেও মুক্তি পায়নি সিনেমাটি। অবশেষে মুক্তির ঘোষণা এল নাকফুলের কাব্য সিনেমার। এই কোরবানির ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে নাকফুলের কাব্য। নির্মাতা জানান, সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা একটি অমর প্রেম ও বিরহের গল্প দেখা যাবে সিনেমাটিতে। গল্প লিখেছেন ফেরারী ফরহাদ। বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড প্রযোজিত এই সিনেমার নাম শুরুতে ছিল নাকফুল। তবে সেন্সর বোর্ডের আপত্তিতে নাম বদল করতে হয়। সে সময় পরিচালক জানিয়েছিলেন একই নামে আরেকটি সিনেমা থাকায় নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে তাঁদের।

ঈদে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের পরিচালক সৈয়দ আশিক রহমান বলেন, ‘বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড সব সময়ই নান্দনিক ও পারিবারিক সিনেমা নির্মাণের প্রতি যত্নশীল ও দায়বদ্ধ। এই সিনেমাটিতেও দর্শকেরা একটি নিরেট বাংলাদেশি গল্পের অসাধারণ নির্মাণ দেখতে পাবেন। আশা করি সবাই পরিবারসহ হলে এসে সিনেমাটি উপভোগ করে তাঁদের ঈদ উদ্‌যাপনকে আরও আনন্দময় করে তুলবেন।’

সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন আলীরাজ, কাজী কানিজ, লুৎফর রহমান জর্জ, শিখা মৌ, গাজী রাকায়েত প্রমুখ।

নাকফুলের কাব্য ছাড়াও ঈদে মুক্তির তালিকায় আছে হাফ ডজনের বেশি সিনেমা। প্রতি ঈদের মতো এবারও ঈদে হাজির হবেন শাকিব খান। আজমান রুশোর ‘রকস্টার’ সিনেমায় তাঁকে দেখা যাবে রকস্টারের চরিত্রে। এ ছাড়া সাইফ চন্দনের ‘মালিক’, জাজ মাল্টিমিডিয়ার ‘মাসুদ রানা’, প্রসূন রহমানের ‘শেকড়’, জাহিদ জুয়েলের ‘পিনিক’ ও তন্ময় সূর্যর ‘হাঙর’ সিনেমার মুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে ঈদে।

বিষয়:

বাংলা সিনেমাছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলে যেভাবে খুঁজে পেলেন বৃষ্টির মরদেহ

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

ঢাকায় ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর উদ্যোগ ভারতের: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

ঈদে আসছে আদর-পূজার ‘নাকফুলের কাব্য’

ঈদে আসছে আদর-পূজার ‘নাকফুলের কাব্য’

সিরিজ হয়ে গেল সিনেমা, মুক্তি পাচ্ছে মৌসুমী অভিনীত ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’

সিরিজ হয়ে গেল সিনেমা, মুক্তি পাচ্ছে মৌসুমী অভিনীত ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’

দুই যুগে প্রাঙ্গণেমোর: শিল্পকলা একাডেমিতে দুই নাটকের প্রদর্শনী

দুই যুগে প্রাঙ্গণেমোর: শিল্পকলা একাডেমিতে দুই নাটকের প্রদর্শনী

কনসার্টে প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ করবে ব্যান্ড অড সিগনেচার

কনসার্টে প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ করবে ব্যান্ড অড সিগনেচার