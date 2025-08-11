স্পাইডার-ম্যানের নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করলেন টম হল্যান্ড

বিনোদন ডেস্ক
স্পাইডার-ম্যান সিরিজের সর্বশেষ সিনেমা ‘স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়ে হোম’ মুক্তি পেয়েছিল ২০২১ সালে। ২০০ মিলিয়নে তৈরি সিনেমাটি আয় করেছিল প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার। তবুও পরের কিস্তির ঘোষণা দিতে অনেকটা সময় নিচ্ছিল মার্ভেল স্টুডিওস। অবশেষে কয়েক মাস আগে নতুন পর্বের ঘোষণা আসে, জানানো হয় টম হল্যান্ডই হবেন পরের কিস্তির স্পাইডার-ম্যান।
নতুন সিনেমাটির নাম রাখা হয়েছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’। এতে স্পাইডার-ম্যানের পোশাকের ডিজাইনেও খানিকটা বদল আনা হয়েছে।
পরিচালনা করছেন ‘শ্যাং-চি’ ও ‘দ্য লিজেন্ড অব দ্য টেন রিংস’খ্যাত নির্মাতা ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন। সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে শুরু হয়েছে সিনেমাটির শুটিং।
প্রথম দিনের শুটিংয়ের বিহাইন্ড দ্য সিন প্রকাশ করেছে সনি পিকচার্স। নতুন পোশাকেই শুটিংয়ে অংশ নিতে দেখা গেল টম হল্যান্ডকে। রাস্তায় চলতে থাকা একটি ট্যাংকের ওপর স্পাইডার-ম্যানের অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং হয় প্রথম দিন।
গত রোববার প্রকাশিত এক মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, গ্লাসগোর রাস্তায় শুটিং দেখতে জড়ো হয়েছেন অনেকে। ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন হল্যান্ড। তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। ছবি তুলছেন। স্পাইডার-ম্যানের পোশাক পরা এক শিশুকে কাছে টেনে নেন তিনি।
স্পাইডার-ম্যান হিসেবে ‘ব্র্যান্ড নিউ ডে’ টম হল্যান্ডের চতুর্থ সিনেমা। চার বছর পর এ চরিত্র হয়ে ক্যামেরার সামনে ফিরে অভিনেতা বলেন, ‘আমার খুব ভালো লাগছে। স্পাইডার-ম্যান হিসেবে এই নিয়ে চারবার। আশা করছি সব ঠিকঠাকভাবে শেষ হবে। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কোনো চাপ নেই। এবার স্পাইডার-ম্যানের পোশাক পরে বেশ অন্যরকম লাগছে। আমাদের শুটিং সেটে এবারই প্রথম ভক্তরা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা সত্যিই অসাধারণ।’
স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে তৈরি হচ্ছে একই শিরোনামের মার্ভেল কমিকস অবলম্বনে। এতে পিটার পার্কার চরিত্রে টম হল্যান্ড ছাড়াও এমজে চরিত্রে ফিরেছেন জেন্ডায়া। আরও অভিনয় করছেন জ্যাকব বাটালন, স্যাডি সিঙ্ক, মার্ক রুফালো প্রমুখ। ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
দেখুন স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে সিনেমার প্রথম দিনের শুটিং:
স্পাইডার-ম্যান সিরিজের সর্বশেষ সিনেমা ‘স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়ে হোম’ মুক্তি পেয়েছিল ২০২১ সালে। ২০০ মিলিয়নে তৈরি সিনেমাটি আয় করেছিল প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার। তবুও পরের কিস্তির ঘোষণা দিতে অনেকটা সময় নিচ্ছিল মার্ভেল স্টুডিওস। অবশেষে কয়েক মাস আগে নতুন পর্বের ঘোষণা আসে, জানানো হয় টম হল্যান্ডই হবেন পরের কিস্তির স্পাইডার-ম্যান।
নতুন সিনেমাটির নাম রাখা হয়েছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’। এতে স্পাইডার-ম্যানের পোশাকের ডিজাইনেও খানিকটা বদল আনা হয়েছে।
পরিচালনা করছেন ‘শ্যাং-চি’ ও ‘দ্য লিজেন্ড অব দ্য টেন রিংস’খ্যাত নির্মাতা ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন। সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে শুরু হয়েছে সিনেমাটির শুটিং।
প্রথম দিনের শুটিংয়ের বিহাইন্ড দ্য সিন প্রকাশ করেছে সনি পিকচার্স। নতুন পোশাকেই শুটিংয়ে অংশ নিতে দেখা গেল টম হল্যান্ডকে। রাস্তায় চলতে থাকা একটি ট্যাংকের ওপর স্পাইডার-ম্যানের অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং হয় প্রথম দিন।
গত রোববার প্রকাশিত এক মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, গ্লাসগোর রাস্তায় শুটিং দেখতে জড়ো হয়েছেন অনেকে। ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন হল্যান্ড। তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। ছবি তুলছেন। স্পাইডার-ম্যানের পোশাক পরা এক শিশুকে কাছে টেনে নেন তিনি।
স্পাইডার-ম্যান হিসেবে ‘ব্র্যান্ড নিউ ডে’ টম হল্যান্ডের চতুর্থ সিনেমা। চার বছর পর এ চরিত্র হয়ে ক্যামেরার সামনে ফিরে অভিনেতা বলেন, ‘আমার খুব ভালো লাগছে। স্পাইডার-ম্যান হিসেবে এই নিয়ে চারবার। আশা করছি সব ঠিকঠাকভাবে শেষ হবে। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কোনো চাপ নেই। এবার স্পাইডার-ম্যানের পোশাক পরে বেশ অন্যরকম লাগছে। আমাদের শুটিং সেটে এবারই প্রথম ভক্তরা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা সত্যিই অসাধারণ।’
স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে তৈরি হচ্ছে একই শিরোনামের মার্ভেল কমিকস অবলম্বনে। এতে পিটার পার্কার চরিত্রে টম হল্যান্ড ছাড়াও এমজে চরিত্রে ফিরেছেন জেন্ডায়া। আরও অভিনয় করছেন জ্যাকব বাটালন, স্যাডি সিঙ্ক, মার্ক রুফালো প্রমুখ। ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
দেখুন স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে সিনেমার প্রথম দিনের শুটিং:
অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকারও শুরু করলেন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তবে খানিকটা ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। মিনারেল ওয়াটারের ব্যবসা শুরু করেছেন তিনি। এ উদ্যোগে ভূমির সঙ্গে আছেন তাঁর বোন সমীক্ষা পেডনেকার।৪ ঘণ্টা আগে
সেই দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় যাতে প্রেমিকাকে বারবার জড়িয়ে ধরতে পারেন ধর্মেন্দ্র, সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। স্পটবয়দের প্রত্যেককে ২০ রুপি করে দিয়ে বলেছিলেন, শটটি কোনো না কোনোভাবে বারবার ভেস্তে দিতে। যাতে বারবার রিটেকের প্রয়োজন হয়।৬ ঘণ্টা আগে
ব্যক্তিগত বিষয় আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন অভিনেত্রী জয়া আহসান। সিনেমা, সমাজ, পরিবেশ, সংস্কৃতি—নানা বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাক্ষাৎকার দিলেও, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তিনি সব সময় এড়িয়ে যান। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জয়া জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্কে আছেন তিনি।৯ ঘণ্টা আগে
হলিউডের আলোচিত সিনেমা ‘দ্য ইন্টার্ন’-এর স্বত্ব কিনেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। ২০২১ সালে সিনেমাটির হিন্দি রিমেকের ঘোষণা দেন অভিনেত্রী। তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কা প্রোডাকশনস থেকে সিনেমাটি তৈরির কথা ছিল। তবে নানা কারণে পিছিয়েছে কাজ। দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর অবশেষে দ্য ইন্টার্নের হিন্দি রিমেকের শুটিং...৯ ঘণ্টা আগে