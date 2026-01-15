Ajker Patrika
বিনোদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘উড়াল’ সিনেমার দৃশ্য
‘উড়াল’ সিনেমার দৃশ্য

রাজধানীর পাঁচটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। আজ যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে, রইল সে তালিকা।

জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: দ্য ডে শি উইল বি বর্ন (বুলগেরিয়া), ইকোস অব হোপ, পাপা বুকা (ভারত); বেলা ১টা: ব্ল্যাঙ্কো (গুয়েতেমালা), দ্য সেন্ট্রি (কলম্বিয়া), সাভানা অ্যান্ড দ্য মাউন্টেইন (পর্তুগাল); বেলা ৩টা: এক্সিট (মিয়ানমার); বিকেল ৫টা: অন্তস্বর, হোয়াট ইফ, বিফোর দ্য এন্ড, জন্ম থেকে জ্বলছি (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা ৭টা: নয়া নোট (বাংলাদেশ)

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: থাসি (চীন); বেলা ১টা: দ্য সামি সং অব সারভাইভাল, ওয়ার চাইল্ড চুজ সায়েন্স (ফিনল্যান্ড); বেলা ৩টা: হুইসপারিং ফরেস্ট (লুক্সেমবার্গ); বিকেল ৫টা: দ্য সাইলেন্ট ইন্টারভিউ (ফ্রান্স), আই লে ফর ইউ টু স্লিপ (কাতার), তাদাত্ম্য অন্বেষণ (বাংলাদেশ), দ্য জার্নি (রাশিয়া), সিসিফাস (অস্ট্রিয়া); সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা: এস (জাপান)

শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: ডাইনোসরস এগ, কিষিন্ধা কান্ডম (ভারত); বেলা ১টা: ওডেসি অব জয় (কসোভো); বেলা ৩টা: ডাইং ফর ডাম্মিস (জার্মানি); বিকেল ৫টা: দ্য স্টোরি অব আ রক (বাংলাদেশ)

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ

সকাল সাড়ে ১০টা: উইসপার মাই নেম (ইরান); বেলা ২.৩০টা: কুরাক (কাজাখস্তান); বিকেল সাড়ে ৪টা: তমোশিবি (ইতালি)

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিলনায়তন

বেলা ১১টা: সোলমেট, অন্তস্বর, হোয়াট ইফ, বিফোর দ্য এন্ড, সং ফ্রম দ্য সাউথ, জন্ম থেকে জ্বলছি, ধ্যাৎ, যাত্রাবিরতি, বৈঠক (বাংলাদেশ); বেলা ১টা: ফর ইয়োর শেক (আর্জেন্টিনা); বেলা ৩টা: দ্য গার্ডিয়ান অব স্টোরিজ (ইতালি); বিকেল ৫টা: মাই গ্রান্ডমাদার ইজ আ স্কাইডাইভার (জার্মানি), আ লোনলি পারসনস মনোলগ (আজারবাইজান)

লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

বিকেল ৪টা: দ্য শোর অব লাইফ (চীন); সন্ধ্যা ৬টা: উড়াল (বাংলাদেশ)

