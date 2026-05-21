ঈদেই আসবে ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’ সিনেমায় রকি খান। ছবি: সংগৃহীত

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল কালচার ও ছাত্ররাজনীতির বাস্তব চিত্রকে কেন্দ্র করে আকাশ হক বানিয়েছেন ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’। সম্প্রতি সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ করে এই কোরবানির ঈদ উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন নির্মাতা। হল না পেলে বিকল্প ব্যবস্থায় হলেও ঈদ উৎসবেই সিনেমাটি দর্শকদের দেখাতে চান তিনি।

দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুলে উঠে এসেছে বিগত সময়ের অসুস্থ ছাত্ররাজনীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আদর্শের টানাপোড়েন এবং তরুণসমাজের সংগ্রামের বাস্তব প্রতিফলন। সিনেমাটি প্রযোজনাও করেছেন আকাশ হক। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবদ্যুতি আইচ, রকি খান, ববি বিশ্বাস, আখতারুজ্জামান আজাদ, আবু সায়েদ, ইফাদ হাসান, নিলয় বালা প্রমুখ।

সিনেমাটি নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘এই সিনেমায় ছাত্ররাজনীতির অন্দরমহলের চিত্র উন্মোচন করতে চেয়েছি। যেটার বিষয়ে অনেকেই জানে কিন্তু দেখেনি। রূঢ় বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েই তৈরি হয়েছে সিনেমার চিত্রনাট্য।’

ঈদে মুক্তির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে আকাশ হক বলেন, ‘হলে গিয়ে সিনেমা দেখার চর্চা মানুষের কমে গেছে। এখন কেবল ঈদের সময়টাতেই মানুষ হলে যায়। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ঈদ উৎসবে মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া।’

কোরবানির ঈদে মুক্তির তালিকায় রয়েছে হাফ ডজনের বেশি সিনেমা। তালিকায় আছে ‘রকস্টার’, ‘রইদ’, ‘বনলতা সেন’-এর মতো তারকাবহুল সিনেমা। এত সিনেমার ভিড়ে হল পাওয়া নিয়ে আছে শঙ্কা। বিষয়টি ভালো করেই জানেন আকাশ হক। তারপরও তিনি চান ঈদ উপলক্ষেই সিনেমাটি দর্শকের সামনে নিয়ে আসতে। ঈদের দিন থেকে না পারলে পরের সপ্তাহে হলেও মুক্তির পরিকল্পনা আছে তাঁর।

আকাশ হক বলেন, ‘আমরা জানি, ঈদে বড় বাজেটের সিনেমার ভিড়ে হল পাওয়া খুব কঠিন। বিভিন্ন সিনেপ্লেক্সের সঙ্গে আমরা আলোচনা করছি। এখন পর্যন্ত তারা ইতিবাচক। শেষ পর্যন্ত হলের জন্য চেষ্টা করতে চাই। না পারলে ঈদের পরের সপ্তাহে হলেও উৎসবের আমেজ থাকতেই মুক্তি দিতে চাই। হল না পেলে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েও আমাদের পরিকল্পনা আছে। ইতিমধ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে কথা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের এম্বাসির সঙ্গে আলোচনা চলছে। সেসব স্থানেও সিনেমাটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করব।’

এ বছরের শুরুতে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয় দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল সিনেমার। উৎসবে বাংলাদেশ প্যানারমা বিভাগে সেরা হয় সিনেমাটি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসরে সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার হিসেবে হীরালাল সেন পদক জিতে নেয় দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল। প্রেক্ষাগৃহেও দর্শক সিনেমাটি পছন্দ করবে বলে আত্মবিশ্বাসী নির্মাতা। আকাশ হক বলেন, ‘দুটি উৎসবে দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল সিনেমার প্রদর্শনী হাউসফুল ছিল। এক উৎসবে কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেছিলেন, ভালো না লাগলে ১০-১৫ মিনিট দেখেই চলে যাব। কিন্তু সিনেমা শেষ হওয়ার আগে একজন দর্শকও উঠে যাননি। আমার বিশ্বাস প্রেক্ষাগৃহেও সিনেমা শেষ না করে কেউ বের হবেন না।’

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

চারুলতাই কি ঢাকা-১২০৫: নির্মাতার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রযোজকের

৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: শেষ দিকে জমজমাট কান উৎসবের ফিল্ম মার্কেট

আবারও বিজ্ঞাপনে ফুটবলার হামজা

ঢাকার ওয়েব ফিল্মে টালিউডের সৃজা দত্ত

