Ajker Patrika
En
সিনেমা

বাংলাদেশেও স্পাইডার-ম্যান নিয়ে উন্মাদনা, একই দিনে মুক্তি পেল ‘শেকড়’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশেও স্পাইডার-ম্যান নিয়ে উন্মাদনা, একই দিনে মুক্তি পেল ‘শেকড়’
‘শেকড়’ সিনেমায় আইশা খান । ছবি: সংগৃহীত

এ সপ্তাহে দেশের হলে মুক্তি পেয়েছে দেশ-বিদেশের নতুন দুই সিনেমা। হলিউডের ‘স্পাইডার-ম্যান: দ্য ব্র্যান্ড নিউ ডে’ সিনেমার পাশাপাশি আলোর মুখ দেখেছে দেশের ‘শেকড়’।

শেকড়

অভিবাসী মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট, শেকড়ের সন্ধান আর প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টার গল্প নিয়ে প্রসূন রহমান বানিয়েছেন শেকড়। গত বছরের অক্টোবরে কানাডার টরন্টোতে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব সাউথ এশিয়ায় প্রিমিয়ার হয় শেকড় সিনেমার। এবার আনুষ্ঠানিক মুক্তির পালা। গতকাল স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তির পর আজ থেকে দেখা যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন সিনেপ্লেক্সে।

শেকড় চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে মানুষ ও মাটির চিরন্তন সম্পর্কের গল্প। জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নিজের শেকড়ের খোঁজে প্রিয় মাতৃভূমির সন্ধান আর পেছনে ফেলে আসা প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপনের প্রাণান্তকর চেষ্টার গল্প থাকছে এই সিনেমায়।

কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন এফ এস নাঈম ও আইশা খান। আরও আছেন দিলারা জামান, সমু চৌধুরী, নাফিস আহমেদ, রওনক রিপন, শিশুশিল্পী মুনতাহা এমিলিয়াসহ অনেকে।

বিষয়:

চলচ্চিত্রছাপা সংস্করণসিনেমা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত