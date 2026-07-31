Ajker Patrika
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সিনেমা

স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ০৮: ৫৮
স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে
‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ সিনেমার দৃশ্য । ছবি: সংগৃহীত

ইউরোপ-আমেরিকায় আজ মুক্তি পাচ্ছে বহুল আলোচিত ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’। তবে কিছু দেশে সিনেমাটি দেখা যাচ্ছে তার এক দিন আগেই। বাংলাদেশও আছে সেই তালিকায়। গতকাল থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটি উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে দর্শক। এ ছাড়া লায়ন সিনেমাস ও যমুনা ব্লকবাস্টারেও দেখা যাচ্ছে স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে সিনেমাটি।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে নিয়ে। স্টার সিনেপ্লেক্সে সব শাখা মিলিয়ে ৬০টি শো চলেছে গতকাল। প্রতিটি শো ছিল হাউসফুল। আগামী তিন দিনের টিকিটও ইতিমধ্যে প্রায় শেষ। অন্য সিনেপ্লেক্সগুলোতেও দেখা গেছে একই চিত্র।

স্পাইডার-ম্যান সিরিজের সর্বশেষ সিনেমা ‘স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়ে হোম’ মুক্তি পেয়েছিল ২০২১ সালে। পাঁচ বছর পর আবার পর্দায় ফিরেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে। এবারের গল্পে দেখা যাবে, বন্ধু-পরিজনসহ পুরো বিশ্ব পিটারের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার পর সে এখন সম্পূর্ণ একা। নিজেকে পুরোপুরি শহর রক্ষার কাজে সঁপে দিয়েছে স্পাইডার-ম্যান হিসেবে। তবে এই কাজের মানসিক ও শারীরিক চাপ তার মধ্যে এক অদ্ভুত রূপান্তর এনে দেয়, যা তার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এরই মধ্যে নতুন এক অপরাধী চক্রের মোকাবিলা করতে গিয়ে সে জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হয় স্পাইডার-ম্যান।

এবারও স্পাইডার-ম্যানের চরিত্রে আছেন টম হল্যান্ড। তাঁর বিপরীতে যথারীতি দেখা যাবে জেন্ডায়াকে। এ ছাড়াও আছেন জ্যাকব ব্যাটালন, মার্ক রাফালো, জন বার্নথাল প্রমুখ। পরিচালনা করেছেন ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন।

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ছাপা সংস্করণসিনেমাস্পাইডার ম্যানবিনোদন
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