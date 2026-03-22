Ajker Patrika
সিনেমা

স্টার সিনেপ্লেক্সে নেই শাকিব খানের ‘প্রিন্স’, যা জানাল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘প্রিন্স’ সিনেমার দৃশ্যে শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত

বরাবরের মতো এবারও সিঙ্গেল স্ক্রিনে রাজত্ব করছেন শাকিব খান। দেশের প্রায় সব সিঙ্গেল স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছে তাঁর ঈদের সিনেমা ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’। তবে স্টার সিনেপ্লেক্সের কোনো শাখায় ঈদের প্রথম দিন দেখা যায়নি আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিক সিনেমাটি। এ নিয়ে সারা দিন নানা কথা শোনা গেছে। খবর ছড়ায় যে স্টার সিনেপ্লেক্সে ডিসিপি জমা না দিতে পারায় প্রিন্স চালাতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। তবে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না প্রিন্সের নির্মাতা ও প্রযোজকের। অবশেষে ঈদের দিন রাতে এ নিয়ে জবাব দিল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।

প্রিন্স সিনেমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস জানায় স্টার সিনেপ্লেক্সে ডিসিপি জমা না দেওয়ার তথ্যটি সঠিক নয়। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি ফেসবুকে লেখে, ‘স্টার সিনেপ্লেক্সে তৃতীয়বারের মতো প্রিন্স জমা দেওয়ার পরও তাদের সার্ভারের সঙ্গে এখনো সঠিকভাবে ম্যাচ করছে না। ডিসিপি জমা দেওয়া হয়নি—এমন তথ্য বিভিন্ন মহল থেকে ছড়ানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তথ্যটি ভুল। প্রিন্স টিম থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে, এমন ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত হবেন না।’

দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে ওই পোস্টে আরও লেখা হয়, ‘আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি; দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি। দেশের অন্যান্য সিনেপ্লেক্সে একই ডিসিপি দিয়ে প্রিন্স সিনেমাটি চলছে। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটছে স্টার সিনেপ্লেক্সের ক্ষেত্রে। আশা করছি, সমস্যাটি দ্রুত সমাধান করা হবে এবং রোববার থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সের সকল শাখায় সিনেমাটি দর্শকেরা উপভোগ করতে পারবেন।’

আজ বোববার থেকে সমস্যা সমাধান হওয়ার কথা জানালেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত স্টার সিনেপ্লেক্সের ওয়েবসাইটে এখনো যুক্ত হয়নি প্রিন্স।

এদিকে কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রায় অর্ধশত সিঙ্গেল স্ক্রিনেও ঈদের দিন প্রিন্সের কোনো শো চালানো সম্ভব হয়নি। এতে হতাশ হয়ে পড়েন দর্শকেরা। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন জানান, টিকিট বিক্রি করেও শো চালাতে না পারায় বেশ কয়েকটি সিনেমা হলে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে জানতে প্রিন্সের নির্মাতা ও প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

চলচ্চিত্রশাকিব খানসিনেপ্লেক্সসিনেমাবাংলা চলচ্চিত্রবিনোদনঈদুল ফিতর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

