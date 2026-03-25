সংসার ভাঙল অভিনেত্রী মৌসুমী হামিদের

২০২৪ সালের ১২ জানুয়ারি বিয়ে করেন অভিনেত্রী মৌসুমী হামিদ ও নাট্যকার আবু সাইয়িদ রানা। দীর্ঘ আড়াই বছর প্রেমের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। দুই বছরের মাথায় ফাটল ধরেছে তাঁদের ভালোবাসার সংসারে। গত নভেম্বর থেকে আলাদা থাকছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে মৌসুমীকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন রানা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন অভিনেত্রী মৌসুমী হামিদ। সংসার ভাঙার খবরটি আজকের পত্রিকাকে খুদে বার্তায় নিশ্চিত করেছেন তিনি। তবে এ নিয়ে এখন কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই বলে জানান অভিনেত্রী।

আবু সাইয়িদ রানা ও মৌসুমী হামিদ। ছবি: সংগৃহীত
জানা গেছে, এক তরুণীর সঙ্গে আবু সাইয়িদ রানার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই সংসার ভাঙছে তাঁদের। ওই তরুণীর সঙ্গে রানার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে তাঁদের সংসারে অশান্তির সূত্রপাত। দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন মৌসুমী-রানা এবং একপর্যায়ে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

লাক্স সুপারস্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিনোদন অঙ্গনে যাত্রা শুরু মৌসুমী হামিদের। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। অভিনয় করেছেন টেলিভিশন, ওটিটি এবং চলচ্চিত্রে। সবশেষ মৌসুমীকে দেখা গেছে ‘জ্বীনের বাচ্চা’ নামের ওয়েব ফিল্মে। মোস্তাফিজুর নূর ইমরানের পরিচালিত এই ওয়েব ফিল্মে বাকপ্রতিবন্ধী নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌসুমী। জ্বীনের বাচ্চা মুক্তির পর প্রশংসিত হয় মৌসুমীর অভিনয়। এ ছাড়া মৌসুমী অভিনয় করছেন রায়হান খানের ‘ট্রাইবুনাল’ নামের সিনেমায়। ২০১১ সালে চট্টগ্রামে এক নারীর গায়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই সময়ের ঘটনাটি সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। সেই ঘটনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে ট্রাইবুনাল।

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

সংসার ভাঙল অভিনেত্রী মৌসুমী হামিদের

অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ফজলুর রহমান বাবু, জানালেন চঞ্চল চৌধুরী

প্রকাশ পেল ‘মোয়ানা’র ট্রেলার, চমকে দিলেন ডোয়াইন জনসন

বিটিএসের ‘কামব্যাক’ ঝড়, নেটফ্লিক্সে দেখল ১৮.৪ মিলিয়ন দর্শক

