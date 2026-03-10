নজরকাড়া মিমির ছবি

গত ২৫ জানুয়ারি বনগাঁয়ের এক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে বিপাকেই পড়েছেন মিমি চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ওঠার কথা ছিল রাত ১০টায়, তিনি উঠেছেন ১১টার পর। আয়োজকেরা নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান শেষ করার তাগিদে নাকি মিমিকে নামিয়ে দিয়েছেন স্টেজ থেকে। সেই ঘটনায় বনগাঁ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন মিমি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গিয়েছে আয়োজক তনয় শাস্ত্রীর বাসায়। সেখানে তনয় পুলিশকে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
জেল থেকে বেরিয়েই তনয় শাস্ত্রী অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করেছেন থানায়। বনগাঁ আদালতে মিথ্যা অপবাদ ও মানহানিকর বক্তব্য—এই দুই অভিযোগের ভিত্তিতে মিমির বিরুদ্ধে দুটি আলাদা মামলা করেছেন। পাশাপাশি অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে অনুষ্ঠানের জন্য মিমি যে ২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা আগাম নিয়েছিলেন, সেটা ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
পুরো বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিমি। মিমির রাজনৈতিক ব্যস্ততা থাকলেও হাতে এখন সিনেমার কাজ কম। সব মিলিয়ে মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত তিনি। এমন মানিসক অস্থিরতার সময়ে প্রকৃতির মাঝে স্বস্তি খোঁজেন নায়িকা, নিজেকে সময় দেন নিজে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বর্ণিল ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে তোলা একগুচ্ছ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন মিমি। মানসিক অবসাদ দূর করতে নাকি অন্য কোনো কারণে, নাকি নিছক সময় কাটাতেই ছবিগুলো তুলেছেন মিমি—তা জানা যায়নি। তবে ছবিগুলো নজড় কেড়েছে মিমিভক্তদের।
জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ প্রতি পর্বেই নানা চমক নিয়ে হাজির হয়। আর ঈদের ইত্যাদি সেই চমক বাড়িয়ে তোলে নানান বর্ণিল আয়োজনের মাধ্যমে। থাকে বিভিন্ন অঙ্গনের তারকাদের অংশগ্রহণ। এবারের ঈদের ইত্যাদিতে তেমনই এক চমক নিয়ে আসছেন দুই অভিনেত্রী তমা মির্জা ও জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি।৪ ঘণ্টা আগে
অভিনয়ের পাশাপাশি উপস্থাপনায় জনপ্রিয় মুখ আইশা খান। মাছরাঙা টেলিভিশনের রিয়েলিটি শো ম্যাজিক বাউলিয়ানার উপস্থাপনায় ব্যস্ত থাকায় পাঁচ মাস নাটকের শুটিং করতে পারেননি আইশা। সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন অভিনয়ে। কাজ করছেন ঈদের নাটকের।১১ ঘণ্টা আগে
শুটিং শুরুর সময় জানানো হয়েছিল, ২০২৫ সালের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে আদর আজাদ ও বুবলী অভিনীত ‘পিনিক’। তবে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। অবশেষে এই রোজার ঈদে মুক্তির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত পিনিক।১১ ঘণ্টা আগে
অজয় দেবগনের আলোচিত কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘গোলমাল’। ২০০৬ সালে ‘গোলমাল: ফান আনলিমিটেড’ সাফল্য পাওয়ার পর মুক্তি পেয়েছে আরও তিনটি সিকুয়েল। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গোলমালের পঞ্চম পর্ব তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিচালক রোহিত শেঠি। এতে অজয় দেবগনের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন অক্ষয় কুমার১১ ঘণ্টা আগে