Ajker Patrika
সিনেমা

ছাড়পত্রের অপেক্ষায় ‘পিনিক’, হল পাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নির্মাতা

রোজার ঈদে মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে একগুচ্ছ সিনেমা। ঈদের সিনেমার সর্বশেষ খোঁজখবর জানাতে এই আয়োজন। প্রতিদিন একজন নির্মাতা বা প্রযোজক তাঁর সিনেমার কাজের অগ্রগতি ও প্রত্যাশার কথা জানাবেন। আজ ‘পিনিক’ নিয়ে কথা বলেছেন পরিচালক জাহিদ জুয়েল।

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ছাড়পত্রের অপেক্ষায় ‘পিনিক’, হল পাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নির্মাতা
‘পিনিক’ সিনেমার পোস্টারে বুবলী

শুটিং শুরুর সময় জানানো হয়েছিল, ২০২৫ সালের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে আদর আজাদ ও বুবলী অভিনীত ‘পিনিক’। তবে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। অবশেষে এই রোজার ঈদে মুক্তির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত পিনিক। নির্মাতা জাহিদ জুয়েল জানালেন, ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা পড়েছে সিনেমাটি। নির্মাতারা ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছেন।

জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘সিনেমাটি গত বছরের রোজার ঈদে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আমরা তাড়াহুড়া করতে চাইনি। গল্পটি যথাযথভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে আমরা চেষ্টা করেছি, যাতে কোথাও খুঁত না থাকে। সময় নিয়ে কাজটি শেষ করেছি। ইতিমধ্যে সব কাজ শেষ। সার্টিফিকেশন বোর্ডেও জমা পড়েছে সিনেমাটি। আশা করছি এই সপ্তাহের যেকোনো দিন ছাড়পত্র পেয়ে যাব।’

নির্মাতা জাহিদ জুয়েল জানান, পিনিক সিনেমার সম্পাদনার কাজ হয়েছে বাংলাদেশে। তবে ভিএফএক্সের কাজ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে ইউরো-বাংলা এন্টারটেইনমেন্ট, সহপ্রযোজনায় শিমুল খান।

রহস্য ও মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ঘরানার পিনিক সিনেমায় আদর-বুবলী ছাড়াও অভিনয় করেছেন আলীরাজ, ফজলুর রহমান বাবু, আজাদ আবুল কালাম, মোমেনা চৌধুরী, মাসুম বাশার, সমু চৌধুরী, শরীফ সিরাজ, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ।

পিনিকের গল্প প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন, ‘পিনিক সিনেমার গল্প খুব স্ট্রং। কেউ অ্যাকশন বানায়, কেউ থ্রিলার, কেউ আবার হরর কিংবা রোমান্টিক সিনেমা বানায়। পিনিক সিনেমাটি তৈরি হয়েছে সব ঘরানা মিলিয়ে।’

ইতিমধ্যে সিনেমার প্রচার শুরু হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে টিজার। এ সপ্তাহে একটি গানও প্রকাশ পাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। প্রচার পরিকল্পনা নিয়ে জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘একটি সিনেমার জন্য প্রচার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ পরিকল্পনা আছে। টিজার প্রকাশের পর থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যেই “আধখানা চাঁদ” শিরোনামের রোমান্টিক গান প্রকাশ পাবে। এই গানটি ওয়ানটেকে শুট করা হয়েছে। সিনেমা মুক্তির আগে আরও দুটি গান ও ট্রেলার আসবে।’

এবার রোজার ঈদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে একগুচ্ছ সিনেমা, তবু নিজের সিনেমা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী পিনিক নির্মাতা। জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘দর্শক এখন ভালো গল্পের সিনেমা দেখতে চায়। পিনিকের গল্প খুব ভালো। যাঁরা দেখবেন, তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সিনেমাটির প্রচার করবেন বলে আমার বিশ্বাস। সিনেমাটি পরিবেশনার দায়িত্বে আছে জাজ মাল্টিমিডিয়া। সিনেমা নিয়ে তাদের অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। তাই আশা করছি হল পাওয়া নিয়ে কোনো সংকট হবে না।’

বিষয়:

ঈদ আয়োজনবাংলা সিনেমাছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিঙ্গাপুর সফরের আগের দিন সাবেক গভর্নরের পিএস কামরুলসহ দুজনের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

নেসকোর প্রধান কার্যালয় বগুড়ায় চান প্রতিমন্ত্রী, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কমিটি

জঙ্গল সলিমপুরে অভিযান: ড্রোন-হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি, আটক ও অস্ত্র উদ্ধার

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

১৫ বছর পর পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়ার চাকরি পুনর্বহাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

হরমুজ প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাচ্ছে ফ্রান্স

সিঙ্গাপুর সফরের আগের দিন সাবেক গভর্নরের পিএস কামরুলসহ দুজনের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

সিঙ্গাপুর সফরের আগের দিন সাবেক গভর্নরের পিএস কামরুলসহ দুজনের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

দুদক মহাপরিচালকের আইফোন ছিনতাই: ২ জন কারাগারে

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সব ধ্বংসের পথ বেছে নেবে তেহরান

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

ফেসবুক আইডি কেন ডিঅ্যাকটিভ করেছেন—জানালেন ইনকিলাবের জুমা

সম্পর্কিত

ঈদের ছয় নাটকে আইশা খান

ঈদের ছয় নাটকে আইশা খান

ছাড়পত্রের অপেক্ষায় ‘পিনিক’, হল পাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নির্মাতা

ছাড়পত্রের অপেক্ষায় ‘পিনিক’, হল পাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নির্মাতা

অজয়ের গোলমাল ফাইভে ভিলেন অক্ষয়

অজয়ের গোলমাল ফাইভে ভিলেন অক্ষয়

ঈদে হইচইয়ে আসছে ইয়াশ-পারশার ‘একসাথে আলাদা’

ঈদে হইচইয়ে আসছে ইয়াশ-পারশার ‘একসাথে আলাদা’