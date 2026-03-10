Ajker Patrika
সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে ‘ডাস্টবিন’ বলার কারণ জানালেন অপু বিশ্বাস

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অপু বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত

চলচ্চিত্র অঙ্গনের বর্তমান অবস্থা নিয়ে অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেন। অপু বিশ্বাসও হতাশ ও বিরক্ত। বাংলাদেশের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি এখন ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে, এমনই মত তাঁর। অপু বিশ্বাসের দাবি, ২০১৬ সালের পর থেকে ঢালিউডে নোংরামির চর্চা শুরু হয়েছে, যা ধীরে ধীরে পুরো ইন্ডাস্ট্রির পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে গিয়ে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘যখন ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলাম, তখন একটি ফুলফ্লেজেড চলচ্চিত্র দেখেই ভক্ত তৈরি হতো। কিন্তু ২০১৬ সাল থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে নোংরামি শুরু হয়েছে। আমার মনে হয়, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন একটা ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। পক্ষ-বিপক্ষ তো সব জায়গাতেই থাকে—বলিউড, হলিউড, টালিউডেও আছে। কিন্তু সেখানে সবাইকে নিয়েই কাজ করা হয়। আমাদের এখানে সেই পরিবেশটা নেই।’

অপু বিশ্বাসের এমন মন্তব্যের পর নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এবার সেই মন্তব্যের কারণ জানালেন অপু বিশ্বাস।

অপু বিশ্বাস বলেন, ‘২০০৭ সালে আমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে আসি, তখন কাজ দিয়েই প্রতিযোগিতা হতো। কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে কিসের কমপিটিশন হচ্ছে? যখন কোনো শিল্পী অনেক দিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন, সকলের কাছে পরিচিতি অর্জন করেছেন; তাঁকে সম্মান করা উচিত। তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়গুলো যখন নেগেটিভভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়, তখন কিন্তু চলচ্চিত্রের জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে যায়। ওই জায়গা থেকে ডাস্টবিনের কথা বলেছি।’

অপু আরও বলেন, ‘গত সাত থেকে আট মাস যাবৎ নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আড়াল করে রেখেছি। দেখতে চাই না। কারণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে যে ধরনের কন্ট্রোভার্সি হয়, আমার কথাগুলো যেভাবে বাজেভাবে উপস্থাপন হয়—এটা ভালো লাগে না।’

তবে সোশ্যাল মিডিয়ার সমালোচনা ও ট্রলিং তাঁর ব্যক্তিজীবনে কোনো প্রভাব পড়ে না বলে জানান অপু। তিনি বলেন, ‘যারা এসব করছে তারা আমাকে চেনে না, জানেও না। তারা আমাকে পর্দায় দেখে। আমি এই বিষয়গুলো এনজয় করি। আমার কাজ সামনে এগিয়ে যাওয়া। আমি উপার্জন করি, সফলতার সঙ্গে চলি, ভালো আছি।’

এদিকে বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি দুই সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন অপু বিশ্বাস। কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দুর্বার’ ও বন্ধন বিশ্বাসের ‘সিক্রেট’। থ্রিলার ও মার্ডার মিস্ট্রি গল্পে নির্মিত ‘দুর্বারে’ অপুর নায়ক আবদুন নূর সজল। অন্যদিকে, সিক্রেট সিনেমায় অপুর নায়ক আদর আজাদ। দুই নায়কের সঙ্গেই পর্দায় প্রথমবার দেখা যাবে অপু বিশ্বাসকে। এ দুই সিনেমা ছাড়াও কামরুজ্জামান রোমানের ‘শিকার’ নামের ওয়েব ফিল্মে যুক্ত হয়েছেন অপু বিশ্বাস।

বিষয়:

অপু বিশ্বাসবিতর্কসিনেমাবিনোদন
