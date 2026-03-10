Ajker Patrika
ঈদের ছয় নাটকে আইশা খান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ঈদের ছয় নাটকে আইশা খান
অভিনয়ের পাশাপাশি উপস্থাপনায় জনপ্রিয় মুখ আইশা খান। মাছরাঙা টেলিভিশনের রিয়েলিটি শো ম্যাজিক বাউলিয়ানার উপস্থাপনায় ব্যস্ত থাকায় পাঁচ মাস নাটকের শুটিং করতে পারেননি আইশা। সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন অভিনয়ে। কাজ করছেন ঈদের নাটকের। সম্প্রতি ঈদের তিনটি নাটকের শুটিং শেষ করেছেন তিনি। তারও আগে শেষ করেছেন তিন নাটকের কাজ। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ঈদের ছয় নাটকে অভিনয় করেছেন আইশা।

গত মাসে সাগর জাহানের দুটি নাটকের শুটিং করেছেন আইশা খান। একটি ‘সদা সত্য বলিব’, অন্যটি ‘আদু ভাই’। দুটি নাটকেই আইশার বিপরীতে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। সদা সত্য বলিব নাটকটি রচনা করেছেন আশরাফুল চন্‌চল্‌। প্রচারিত হবে এনটিভির ঈদ আয়োজনে। একজন সহজ-সরল মানুষের প্রেমের গল্প সদা সত্য বলিব। যাকে বলা যায় অকপট প্রেম। আদু ভাই নাটকটি রচনা করেছেন অর্ক মোস্তফা। প্রচারিত হবে বাংলাভিশনের ঈদ আয়োজনে। দুটি নাটকই তৈরি হয়েছে হাসির গল্পে।

এ ছাড়া আইশা অভিনীত অন্য নাটকগুলো হলো সাইদুর ইমন পরিচালিত ‘সে কী আসবে না’, রাফাত মজমুদার রিংকুর ‘আমি একজন খুনী বলছি’, মোহন আহমেদের ‘হৃদয়ে তুমি’ এবং মিফতাহ আনানের ‘বাবুই পাখির বাসা’। আমি একজন খুনী বলছি নাটকে আইশার বিপরীতে আছেন ফারহান আহমেদ জোভান। সে কি আসবে না এবং হৃদয়ে তুমি নাটক দুটিতে আয়শার সঙ্গে আছেন ইয়াশ রোহান।

আইশা খান বলেন, ‘বিগত প্রায় পাঁচ মাস আমি ম্যাজিক বাউলিয়ানা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে নতুন নাটকে কাজ করার সুযোগ হয়নি। তবে তার আগে কাজ করা দুটি নাটক এরই মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। এখন সময় দিচ্ছি ঈদের নাটকের শুটিংয়ে। সাধারণত অভিনয়ের জন্য আমি গল্পটাকে প্রাধান্য দিই। এই নাটকগুলোর গল্প আমার ভালো লেগেছে। প্রতিটি নাটক নিয়েই আমি ভীষণ আশাবাদী। আমার বিশ্বাস নাটকগুলো দর্শকদের ভালো লাগবে।’

সাগর জাহানের নির্দেশনায় মোশাররফ করিমের সঙ্গে দুই নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে আইশা বলেন, ‘সাগর জাহান ভাইয়ের নির্দেশনায় আগেও কাজ করেছি। তিনি এত ধরে ধরে কাজ করেন যে অভিনয়টা ভীষণ উপভোগ করি আমি। এবার তাঁর দুটি নাটকে কাজ করা হয়েছে। দুটি নাটকে আমার সহশিল্পী মোশাররফ করিম ভাই। তাঁর সঙ্গে কাজ করলে অভিনয়ের খুঁটিনাটি অনেক কিছু শেখা যায়। সহশিল্পী হিসেবে তিনি অসাধারণ।’

