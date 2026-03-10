ঈদের ছয় নাটকে আইশা খান

অভিনয়ের পাশাপাশি উপস্থাপনায় জনপ্রিয় মুখ আইশা খান। মাছরাঙা টেলিভিশনের রিয়েলিটি শো ম্যাজিক বাউলিয়ানার উপস্থাপনায় ব্যস্ত থাকায় পাঁচ মাস নাটকের শুটিং করতে পারেননি আইশা। সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন অভিনয়ে। কাজ করছেন ঈদের নাটকের। সম্প্রতি ঈদের তিনটি নাটকের শুটিং শেষ করেছেন তিনি। তারও আগে শেষ করেছেন তিন নাটকের কাজ। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ঈদের ছয় নাটকে অভিনয় করেছেন আইশা।
গত মাসে সাগর জাহানের দুটি নাটকের শুটিং করেছেন আইশা খান। একটি ‘সদা সত্য বলিব’, অন্যটি ‘আদু ভাই’। দুটি নাটকেই আইশার বিপরীতে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। সদা সত্য বলিব নাটকটি রচনা করেছেন আশরাফুল চন্চল্। প্রচারিত হবে এনটিভির ঈদ আয়োজনে। একজন সহজ-সরল মানুষের প্রেমের গল্প সদা সত্য বলিব। যাকে বলা যায় অকপট প্রেম। আদু ভাই নাটকটি রচনা করেছেন অর্ক মোস্তফা। প্রচারিত হবে বাংলাভিশনের ঈদ আয়োজনে। দুটি নাটকই তৈরি হয়েছে হাসির গল্পে।
এ ছাড়া আইশা অভিনীত অন্য নাটকগুলো হলো সাইদুর ইমন পরিচালিত ‘সে কী আসবে না’, রাফাত মজমুদার রিংকুর ‘আমি একজন খুনী বলছি’, মোহন আহমেদের ‘হৃদয়ে তুমি’ এবং মিফতাহ আনানের ‘বাবুই পাখির বাসা’। আমি একজন খুনী বলছি নাটকে আইশার বিপরীতে আছেন ফারহান আহমেদ জোভান। সে কি আসবে না এবং হৃদয়ে তুমি নাটক দুটিতে আয়শার সঙ্গে আছেন ইয়াশ রোহান।
আইশা খান বলেন, ‘বিগত প্রায় পাঁচ মাস আমি ম্যাজিক বাউলিয়ানা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে নতুন নাটকে কাজ করার সুযোগ হয়নি। তবে তার আগে কাজ করা দুটি নাটক এরই মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। এখন সময় দিচ্ছি ঈদের নাটকের শুটিংয়ে। সাধারণত অভিনয়ের জন্য আমি গল্পটাকে প্রাধান্য দিই। এই নাটকগুলোর গল্প আমার ভালো লেগেছে। প্রতিটি নাটক নিয়েই আমি ভীষণ আশাবাদী। আমার বিশ্বাস নাটকগুলো দর্শকদের ভালো লাগবে।’
সাগর জাহানের নির্দেশনায় মোশাররফ করিমের সঙ্গে দুই নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে আইশা বলেন, ‘সাগর জাহান ভাইয়ের নির্দেশনায় আগেও কাজ করেছি। তিনি এত ধরে ধরে কাজ করেন যে অভিনয়টা ভীষণ উপভোগ করি আমি। এবার তাঁর দুটি নাটকে কাজ করা হয়েছে। দুটি নাটকে আমার সহশিল্পী মোশাররফ করিম ভাই। তাঁর সঙ্গে কাজ করলে অভিনয়ের খুঁটিনাটি অনেক কিছু শেখা যায়। সহশিল্পী হিসেবে তিনি অসাধারণ।’
শুটিং শুরুর সময় জানানো হয়েছিল, ২০২৫ সালের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে আদর আজাদ ও বুবলী অভিনীত ‘পিনিক’। তবে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। অবশেষে এই রোজার ঈদে মুক্তির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত পিনিক।২ ঘণ্টা আগে
অজয় দেবগনের আলোচিত কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘গোলমাল’। ২০০৬ সালে ‘গোলমাল: ফান আনলিমিটেড’ সাফল্য পাওয়ার পর মুক্তি পেয়েছে আরও তিনটি সিকুয়েল। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গোলমালের পঞ্চম পর্ব তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিচালক রোহিত শেঠি। এতে অজয় দেবগনের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন অক্ষয় কুমার২ ঘণ্টা আগে
ঈদ উপলক্ষে ইয়াশ রোহান ও পারশা ইভানাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব কনটেন্ট ‘একসাথে আলাদা’। আধুনিক নগরজীবনের প্রেম, মান-অভিমান আর সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে এটি বানিয়েছেন রেজাউর রহমান। গত রোববার রাতে প্রকাশ পেল এর ট্রেলার।১২ ঘণ্টা আগে
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের মামলায় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবরকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ আয়েশা আক্তার মৌসুমি এই রায় ঘোষণা করেন।১৬ ঘণ্টা আগে