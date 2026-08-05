লন্ডনে এক মঞ্চে নচিকেতার সঙ্গে গাইবেন জয় শাহরিয়ার

সংগীতে ৩০ বছর পূর্তি উদ্যাপনে ২০২৩ সালে ঢাকায় গান শোনাতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘নচিকেতা লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক কনসার্টে তাঁর সঙ্গে গেয়েছিলেন বাংলাদেশের গীতিকার গায়ক জয় শাহরিয়ার। পরের বছর আবারও ঢাকায় এক মঞ্চে গেয়েছিলেন দুজন। এবার লন্ডনে একই কনসার্টে নচিকেতার সঙ্গে মঞ্চ ভাগাভাগি করবেন জয়।
২৩ আগস্ট লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সিতে এক মঞ্চে গান শোনাবেন নচিকেতা চক্রবর্তী ও জয় শাহরিয়ার। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২০, ৪০ ও ১০০ ইউরো। কনসার্ট আয়োজন করেছে আইওএন টিভি। অনুষ্ঠানের শিল্পী ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বাংলাদেশের আজব কারখানা।
এই কনসার্ট প্রসঙ্গে জয় শাহরিয়ার বলেন, ‘নচিদার সঙ্গে আগেও এক মঞ্চে গাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। তবে লন্ডনে এবারই প্রথম এক মঞ্চে গাইব। আশা করি, ভবিষ্যতে পৃথিবীর নানা শহরে আমরা পৌঁছে যাব আমাদের গান নিয়ে। লন্ডনের শ্রোতারা একটি সুন্দর গানের সন্ধ্যা পাবেন বলেই প্রত্যাশা করছি।’
নচিকেতা বলেন, ‘জয় আমার স্নেহভাজন। ওর সঙ্গে অডিও, মঞ্চ—সব জায়গাতেই কাজ করেছি। আশা করি, এবার লন্ডনে আমাদের গান সবার মন ছুঁয়ে যাবে।’
নচিকেতার সঙ্গে জয় শাহরিয়ারের সম্পর্কটা পুরোনো। জয়ের সুরে গান গেয়েছেন নচিকেতা। ২০২৪ সালে প্রকাশ পায় তাঁদের যৌথ অ্যালবাম ‘তথাগত’। ওই অ্যালবামের সব গান সুর করেন জয় শাহরিয়ার।
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