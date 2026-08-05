চলে গেলেন ভারতীয় অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত

মারা গেছেন ভারতীয় অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত। গতকাল মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন প্রদীপ রাওয়াত। অভিনেতার ম্যানেজার সিদ্ধার্থ তিওয়ারি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, এক মাসের বেশি সময় ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রদীপ রাওয়াত। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ভারতীয় শোবিজ ইন্ডাস্ট্রিতে।
চার দশকের বেশি সময়ের কর্মজীবনে হিন্দি, তেলেগু, তামিল, নেপালিসহ বিভিন্ন ভাষার শতাধিক সিনেমা ও টেলিভিশন ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন প্রদীপ রাওয়াত। শুরুটা হয়েছিল টেলিভিশনে। বি আর চোপড়ার ‘মহাভারত’ ধারাবাহিকে অশ্বত্থামার চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পান তিনি। এরপর আসেন বড় পর্দায়।
নব্বইয়ের দশকে ‘অগ্নিপথ’, ‘কয়লা’, ‘সরফরোশ’ ও ‘মেজর সাব’-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করে বড় পর্দায় নিজের অবস্থান শক্ত করেন। ২০০১ সালে ‘লগান’ সিনেমায় দেবা সিং সোধি এবং ২০০৮ সালে আমির খান অভিনীত ‘গজনি’ সিনেমায় খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় তাঁকে এনে দেয় তুমুল জনপ্রিয়তা। এর আগে ২০০৫ সালে সূর্য অভিনীত তামিল ‘গজনি’ সিনেমাতেও একই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি।
এই সময়ে নাটকের অন্যতম ব্যস্ত অভিনেত্রী তানজিম সাইয়ারা তটিনী। টিভি ও ইউটিউবে নিয়মিত মুক্তি পাচ্ছে তাঁর অভিনীত নাটক। অল্প সময়ে দর্শকের কাছে হয়ে উঠেছেন জনপ্রিয়। পাঁচ বছর পর সম্প্রতি যুক্ত হয়েছেন ‘ফিরে আসার গল্প’ নামের ধারাবাহিক নাটকে। তটিনীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শিহাব আহমেদ।৪ ঘণ্টা আগে
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