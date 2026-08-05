Ajker Patrika
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বলিউড

চলে গেলেন ভারতীয় অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত

বিনোদন ডেস্ক
চলে গেলেন ভারতীয় অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত
প্রদীপ রাওয়াত। ছবি: সংগৃহীত

মারা গেছেন ভারতীয় অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত। গতকাল মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধ‌রে ব্লাড ক্যানসা‌রের সঙ্গে লড়াই করছিলেন প্রদীপ রাওয়াত। অভিনেতার ম্যানেজার সিদ্ধার্থ তিওয়ারি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, এক মাসের বেশি সময় ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রদীপ রাওয়াত। তাঁর মৃত্যুর খব‌রে শো‌কের ছায়া নেমে এসেছে ভারতীয় শোবিজ ইন্ডা‌স্ট্রিতে।

চার দশকের বেশি সময়ের কর্মজীবনে হিন্দি, তেলেগু, তামিল, নেপালিসহ বিভিন্ন ভাষার শতাধিক সিনেমা ও টেলিভিশন ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন প্রদীপ রাওয়াত। শুরুটা হয়েছিল টেলিভিশনে। বি আর চোপড়ার ‘মহাভারত’ ধারাবাহিকে অশ্বত্থামার চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পান তিনি। এরপর আসেন বড় পর্দায়।

নব্বইয়ের দশকে ‘অগ্নিপথ’, ‘কয়লা’, ‘সরফরোশ’ ও ‘মেজর সাব’-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করে বড় পর্দায় নিজের অবস্থান শক্ত করেন। ২০০১ সালে ‘লগান’ সিনেমায় দেবা সিং সোধি এবং ২০০৮ সালে আমির খান অভিনীত ‘গজনি’ সিনেমায় খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় তাঁকে এনে দেয় তুমুল জনপ্রিয়তা। এর আগে ২০০৫ সালে সূর্য অভিনীত তামিল ‘গজনি’ সিনেমাতেও একই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি।

বিষয়:

ক্যানসারমৃত্যুসিনেমাবলিউডবিনোদন
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