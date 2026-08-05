Ajker Patrika
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হলিউড

‘মাইকেল’-এর পর নতুন সিনেমায় জাফর জ্যাকসন

বিনোদন ডেস্ক
‘মাইকেল’-এর পর নতুন সিনেমায় জাফর জ্যাকসন
জাফর জ্যাকসন । ­ছবি: সংগৃহীত

পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক দিয়ে এ বছর অভিনয় শুরু করেছেন জাফর জ্যাকসন। ‘মাইকেল’ সিনেমায় অভিনয় আর নাচের জাদুতে মুগ্ধ করেছেন তিনি। বিশ্বজুড়ে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করে ইতিহাসের সর্বকালের সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল বায়োপিক হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে সিনেমাটি। এবার জাফর জ্যাকসন যুক্ত হলেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সিনেমায়।

আমাজন এমজিএম স্টুডিওস ও মিরাম্যাক্সের নতুন অ্যাকশন থ্রিলার ও মার্ডার মিস্ট্রি সিনেমা ‘সুপারম্যাক্স’-এ অভিনয় করবেন জাফর জ্যাকসন। এতে আরও থাকবেন অস্কারজয়ী অভিনেতা উইল স্মিথ ও অভিনেত্রী অ্যানাসোফিয়া রব।

সংবাদমাধ্যম ডেডলাইন জানিয়েছে, পৃথিবীর অন্যতম সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য একটি বিশেষ কারাগারের ভেতর ঘটা হত্যাকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হচ্ছে সুপারম্যাক্স সিনেমাটি। এতে দুজন এফবিআই এজেন্টের ভূমিকায় দেখা যাবে উইল স্মিথ ও অ্যানাসোফিয়া রবকে। গল্পে ওই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নামবেন তাঁরা।

জাফর জ্যাকসনের চরিত্রটির বিস্তারিত এখনো প্রকাশ করা হয়নি। জানা গেছে, পুরো সিনেমার মূল রহস্য ও গল্প এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

সুপারম্যাক্স পরিচালনা করছেন ‘হ্যালোইন’, ‘দ্য এক্সোরসিস্ট: বিলিভার’সহ আলোচিত অনেক সিনেমার নির্মাতা ডেভিড গর্ডন গ্রিন। চিত্রনাট্য লিখেছেন ‘হান্টার্স’ ও ‘ইনভেশন’ সিরিজখ্যাত জনপ্রিয় চিত্রনাট্যকার জুটি ডেভিড ওয়াইল ও ডেভিড জে রোসেন। তবে সিনেমা হলে নয়, সুপারম্যাক্স সরাসরি মুক্তি পাবে প্রাইম ভিডিওতে।

মাইকেল জ্যাকসনের ভাই জার্মেইন জ্যাকসনের ছেলে জাফর জ্যাকসন। ১২ বছর বয়স থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গান গাওয়া ও পিয়ানো বাজানো শুরু করেন জাফর। ২০১৯ সালে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম একক গান ‘গট মি সিঙ্গিং’। অ্যান্টোইন ফুকুয়ার পরিচালনায় মাইকেল বায়োপিক দিয়ে অভিনয়ে আসেন জাফর। প্রথম সিনেমার বিশ্বজোড়া সাফল্যের পর হলিউডের একাধিক বড় প্রজেক্টের প্রস্তাবের মধ্য থেকে নিজের দ্বিতীয় সিনেমা হিসেবে সুপারম্যাক্সকেই চূড়ান্ত করলেন এই তরুণ তারকা।

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ছাপা সংস্করণসিনেমাহলিউডবিনোদন
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