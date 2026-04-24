‘ওম পুরি আমার বোনের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে’ বিস্ফোরক মন্তব্য আন্নু কাপুরের

দেশি–বিদেশি তারকা শিল্পীদের জীবন নিয়ে আলোচনা–সমালোচনা নিত্য ঘটনা। বর্তমানে তো সমালোচনা, বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ঘটিয়েও এসবের মধ্যে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। তবে সম্প্রতি বলিউডের প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ওম পুরির দাম্পত্য সংকট নিয়ে কথা বলেছেন আরেক অভিনেতা আন্নু কাপুর। ওম পুরির প্রথম স্ত্রী সীমা কাপুর আন্নু কাপুরের আপন বোন।
আন্নু কাপুরের ভাষ্য অনুযায়ী, ওম পুরি একজন দক্ষ ও অসাধারণ অভিনেতা হলেও, তার নিজের বোন সীমা কাপুরের জীবন ‘নষ্ট’ করেছেন। যা তাঁকে আজও কষ্ট দেয়।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, ওম পুরি একজন অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু একজন স্বামী হিসেবে তিনি সীমা কাপুরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। সীমা কাপুর এবং ওম পুরির বিয়ের মাত্র কয়েক মাস পরেই তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।
আন্নু উল্লেখ করেন, সীমা যখন জানতে পারে যে ওম পুরি জনৈক সাংবাদিক নন্দিতা পুরির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, তখন সীমা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল।
যদিও গত বছরে এক সাক্ষাৎকারে সীমা কাপুর নিজেই তার সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও ওম পুরির পরকীয়া সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু তাকে জানতে দেওয়া হয়নি।
সেই সাক্ষাৎকারে সীমা উল্লেখ করেন, ওম পুরির মদ্যপান এবং পরকীয়ার কারণে সীমা ঘর ছাড়তে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্তান মারা গেলে ওম পুরি সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে সচিবের মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। তবে সেই টাকা সীমা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
১৯৯৩ সালে ওম পুরি নন্দিতা পুরিকে বিয়ের বছর সীমা কাপুরের সঙ্গে বিবাহ–বিচ্ছেদ ঘটে। ওম পুরি ২০১৭ সালে মারা যান, তবে মৃত্যুর আগে তিনি সীমার কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন।
জীবনের শেষ সময়ে সীমা কাপুরই ওম পুরির কাছে ছিলেন। এ নিয়ে আন্নু কাপুর আক্ষেপ করে বলেন, ওম পুরি যখন শারীরিকভাবে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখনই তিনি আবার সীমার কাছে ফিরে এসেছিলেন। সীমা উদারতা দেখিয়ে তাঁর যত্ন নিলেও, আন্নু কাপুর বোনের ওপর এই কারণে কিছুটা বিরক্ত ছিলেন।
আন্নু কাপুরের মতে, ওম পুরি সীমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করেছেন এবং সীমার আজ কোনো অবলম্বন নেই।
তবে তিনি এ নিয়ে এখন আর কোনো শত্রুতা পোষণ করেন না। তিনি ওম পুরির ছেলে ঈশান এবং প্রাক্তন স্ত্রী নন্দিতার মঙ্গল কামনা করেন।
