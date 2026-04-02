রাম চরিত্রে নজর কাড়লেন রণবীর কাপুর

‘রামায়ণ’ সিনেমার দৃশ্যে রণবীর কাপুর। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমা নিতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’। কয়েক বছরের জল্পনা ও কঠোর গোপনীয়তার পর অবশেষে প্রকাশ পেল রামায়ণ সিনেমার প্রথম ঝলক। রাম চরিত্রে রণবীর কাপুরের কিছু মুহূর্ত প্রকাশ করা হয়েছে প্রায় তিন মিনিটের ভিডিওতে।

প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত হচ্ছে রামায়ণ সিনেমাটি, এমনটাই দাবি নির্মাতাদের। প্রকাশিত টিজারের শুরুতেই দেখা যায় অযোধ্যার রাজকীয় সৌন্দর্য। এরপর দেখা যায় সূর্যের প্রখর তেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রাম চরিত্রের রণবীর কাপুরকে। রাজকীয় বেশভূষা থেকে শুরু করে সাধারণ জীবন—উভয় লুকেই রণবীরকে শান্ত ও গম্ভীর দেখাচ্ছে।

পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে রামায়ণ সিনেমায়। বৈশ্বিক স্তরে ভারতীয় মহাকাব্যকে উপস্থাপনের উদ্দেশে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। ভিএফএক্সে তাই আন্তর্জাতিক মানের অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্য ছিল প্রযোজক নমিত মালহোত্রার। সে জন্য এ সিনেমায় যুক্ত করা হয়েছে অস্কারজয়ী ভিএফএক্স স্টুডিও ডিএনইজিকে।

রামায়ণ সিনেমার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এর আবহ সংগীত। অস্কারজয়ী সুরকার হ্যান্স জিমার প্রথমবারের মতো কোনো ভারতীয় সিনেমায় কাজ করেছেন। তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন এ আর রাহমান। এ দুই অস্কারজয়ীর মেলবন্ধন সিনেমার সংগীতকে অন্য স্তরে নিয়ে যাবে, সে আভাস পাওয়া গেছে সদ্য প্রকাশিত ভিডিওতে।

এ সিনেমার আরেকটি বড় আকর্ষণ রণবীর কাপুর বনাম ইয়াশ। একদিকে রাম—ধর্ম, সংযম ও নৈতিকতার প্রতীক। অন্যদিকে রাবণ—অসীম জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী, কিন্তু অহংকারে অন্ধ। রাবণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দক্ষিণি অভিনেতা ইয়াশ।

সীতা হিসেবে আছেন সাই পল্লবী, হনুমান চরিত্রে সানি দেওল, লক্ষ্মণ চরিত্রে রবি দুবে, দশরথ চরিত্রে অরুণ গোবিল, কৈকেয়ী হিসেবে আছেন লারা দত্ত, মন্দোদরীর চরিত্রে কাজল আগারওয়াল, সূর্পনখার চরিত্রে রাকুল প্রীত ছাড়াও জনপ্রিয় সব তারকার সম্মিলন এই সিনেমা। যদিও রণবীর ছাড়া অন্য কারও লুক এখনো প্রকাশ্যে আসেনি।

নির্মাতারা নিশ্চিত করেছেন, রামায়ণ আসবে দুটি পর্বে। ২০২৬ সালের দীপাবলিতে বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে ‘রামায়ণ: পার্ট ১’। দ্বিতীয় পর্বটি নির্মাণাধীন, তা মুক্তি পাবে ২০২৭-এর দীপাবলিতে।

