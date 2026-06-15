আমিরের অনুষ্ঠানে ভাইরাল সালমানের নতুন লুক

গত শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে উদ্যাপিত হলো প্রযোজক হিসেবে আমির খানের ২৫ বছর পূর্তি। একই সঙ্গে আয়োজনটি ছিল আমিরের প্রযোজিত প্রথম সিনেমা ‘লগান’-এর ২৫ বছর পূর্তির উৎসব। আমিরের আমন্ত্রণে এ অনুষ্ঠানে হাজির হন বলিউডের জনপ্রিয় তারকারা। তবে এই জমকালো সন্ধ্যার সবটুকু আলো একাই কেড়ে নিলেন সালমান খান।
অনুষ্ঠানে সালমানকে দেখা গেছে সম্পূর্ণ নতুন লুকে। ছোট করে ছাঁটা চুল ও হালকা ট্রিম করা দাড়িতে চমকে দিয়েছেন বলিউড ভাইজান। তাঁর শারীরিক গঠনও আগের চেয়ে বেশি ফিট মনে হয়েছে। ব্ল্যাক জিনস ও ম্যাচিং লেদার জ্যাকেটের সঙ্গে সালমানের এই নতুন ‘বাজ কাট’ মুহূর্তেই পাপারাজ্জিদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
ঠিক একই সময়ে অনুষ্ঠানে হাজির হন কারিনা কাপুর খান। গোলাপি স্যুটে কারিনা এবং পুরো ব্ল্যাক লুকে দুই খান—আমির ও সালমান যখন ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দাঁড়ান, তখন সেটিই হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানের সেরা মুহূর্ত। সালমানের এই নতুন লুক দেখে কারিনাও বিস্ময় ও ভালো লাগা চেপে রাখতে পারেননি।
সালমান খানের এই আকস্মিক রূপবদল নিয়ে ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভক্তরা তাঁর এই লুককে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন। অনেকেই বলছেন, এটি সালমানের ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সিনেমা ‘তেরে নাম’-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।
ধারণা করা হচ্ছে, সালমানের এই বিশেষ লুকটি হয়তো তাঁর আসন্ন সিনেমা ‘এসভিসি ৬৩’-এর জন্যই তৈরি করা হয়েছে। গত এপ্রিলে সিনেমাটির ঘোষণা আসে। এতে প্রথমবারের মতো সালমানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন দক্ষিণি সিনেমার ‘লেডি সুপারস্টার’ নয়নতারা। এসভিসি ৬৩ বানাচ্ছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী তেলুগু পরিচালক ভামশি পেডপাল্লি। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আরও থাকছেন অনিল কাপুর ও দক্ষিণি অভিনেতা অরবিন্দ স্বামী।
গত ১৮ এপ্রিল মুম্বাইয়ের গোরেগাঁওতে একটি বড় আয়োজনের অ্যাকশন সিকোয়েন্সের মাধ্যমে সিনেমার শুটিং শুরু হয়। মূল কাজ শুরু হবে আগস্টে। প্রায় তিন মাস মুম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় শুটিং শেষ করে আগামী বছর রোজার ঈদে এসভিসি ৬৩ সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা নির্মাতার।
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