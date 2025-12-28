Ajker Patrika
বলিউড

বলিউডের হতাশার বছরে আলো দেখালেন রণবীর

বিনোদন ডেস্ক
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় রণবীর সিং
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় রণবীর সিং

তারকারাই বলিউডের প্রাণ। যত বড় তারকা, তাঁর সিনেমা ঘিরে প্রত্যাশাও তত বিশাল। তবে সিনেমায় সুপারস্টারের উপস্থিতি কিংবা নজরকাড়া প্রমোশন এখন আর সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। দর্শকেরা এখন তারকা নয়, সিনেমায় খোঁজে ভালো গল্প। এর প্রমাণ এ বছর আবারও পেয়েছে বলিউড।

হৃতিক রোশন-এনটিআর জুনিয়র-কিয়ারা আদভানি অভিনীত ‘ওয়ার ২’ প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। ব্যর্থ হয়েছে সালমান খানের ‘সিকান্দার’, বরুণ ধাওয়ান-জাহ্নবী কাপুরের ‘সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী’, শহিদ কাপুরের ‘দেবা’, কাজলের ‘মা’, অর্জুন কাপুরের ‘মেরে হাজবেন্ড কি বিবি’সহ একাধিক বড় তারকার সিনেমা। হিট সিনেমার সিকুয়েলও এবার খুব বেশি সুবিধা করে উঠতে পারেনি। ওয়ার ২ তো আছেই, ফ্লপের তালিকায় যুক্ত হয়েছে অজয়ের ‘দে দে পেয়ার দে ২’, ‘সন অব সরদার ২’, টাইগার শ্রফের ‘বাঘি ৪’, সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী-তৃপ্তি দিমরির ‘ধাড়াক ২’সহ একগুচ্ছ সিকুয়েল।

আগে থেকেই দক্ষিণের চাপে ছিল বলিউড। এ বছর সে চাপ আরও বেড়েছে। ইদানীং দক্ষিণি সিনেমাগুলো প্যান-ইন্ডিয়া নাম দিয়ে হিন্দি ভাষাতেও মুক্তি পায়। ফলে দক্ষিণি সিনেমার সাফল্য অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে বলিউডের বক্স অফিস। বলিউডের হতাশার এই বছরে ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বড় সাফল্য এনে দেয় ভিকি কৌশলের ‘ছাভা’। দেড় শ কোটিতে নির্মিত সিনেমাটি ৮০০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করে। তবে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগও ওঠে সিনেমাটির বিরুদ্ধে।

‘লাল সিং চাড্ডা’র ব্যর্থতার পর ‘সিতারে জমিন পার’ দিয়ে বক্স অফিসে আমির খানের রাজত্ব ফেরাটাও বলিউডের এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রেক্ষাগৃহে ২৬৬ কোটির বেশি ব্যবসা করা সিনেমাটি পরবর্তী সময়ে ওটিটিতে না দিয়ে আমির সরাসরি মুক্তি দেন ইউটিউবে। সেখানেও বড় সাফল্য পেয়েছেন। এ পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে সিনেমা মুক্তির নতুন দিশা দেখিয়েছেন তিনি।

বছরের মাঝামাঝি সময়ে এক নতুন জুটি দিয়ে তাক লাগিয়ে দেন নির্মাতা মোহিত সুরি। আহান পান্ডে ও অনিত পাড্ডাকে নিয়ে তিনি তৈরি করেন ‘সাইয়ারা’। এই গতানুগতিক প্রেমের আখ্যান দর্শক ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। আয় করেছে ৫৭৯ কোটি রুপি। এ সিনেমার সাফল্যের মাধ্যমে বলিউড পেয়েছে দুই নতুন মুখ, যাঁরা হয়ে উঠতে পারেন আগামীর তারকা। অ্যাকশন গল্পের আধিক্যের ভিড়ে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ‘জলি এলএলবি ৩’ কিংবা ‘হাউসফুল ৫’-এর মতো কমেডি গল্প। এ দুই সিনেমা দিয়ে এবার বক্স অফিসে কিছুটা হলেও সাফল্য ফিরে পেয়েছেন অক্ষয় কুমার।

তবে বছরের সবচেয়ে বড় দানটা মেরেছেন রণবীর সিং। বছরজুড়ে তাঁর মুক্তির তালিকা ছিল শূন্য। ছিলেন আলোচনার বাইরে। ৫ ডিসেম্বর আসে তাঁর স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার ‘ধুরন্ধর’। মুক্তির ২২ দিনের মাথায় হাজার কোটির মাইলফলকে পৌঁছেছে সিনেমাটি। এটিই বলিউডে এ বছরের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই সিনেমা দিয়ে নতুন করে আলোচনায় ফিরেছেন অক্ষয় খান্না।

অভিনেতাহিন্দি সিনেমারণবীর সিংছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনফিরে দেখাবিনোদন
গান

তুমুল হট্টগোলে ফরিদপুরে পণ্ড হলো কনসার্ট, আয়োজকদের দুষলেন জেমস

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জেমস। ছবি: সংগৃহীত
জেমস। ছবি: সংগৃহীত

গত শুক্রবার ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি ও পুনর্মিলনীর সমাপনী দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা ছিল ব্যান্ড তারকা নগর বাউল জেমসের। গান শোনাতে যথাসময়ে ফরিদপুর গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জেমস মঞ্চে ওঠার আগেই তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। বহিরাগতদের হামলা ও ইটবৃষ্টির মুখে কনসার্টটি বাতিল ঘোষণা করেন আয়োজকেরা। শেষ পর্যন্ত গান না গেয়েই ফরিদপুর ছাড়েন জেমস। কনসার্ট বাতিল হওয়ার ঘটনাকে আয়োজকদের ব্যর্থতা দাবি করে জেমস বলেছেন, ‘এটি সম্পূর্ণ আয়োজকদের অব্যবস্থাপনা ও ব্যর্থতা।’

জেমসের ম্যানেজার ও মুখপাত্র রুবাইয়াৎ ঠাকুর রবিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আয়োজকেরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুষ্ঠানস্থলের ভেতর থেকে অনেক বেশি মানুষ ছিল বাইরে। এভাবে তো অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। আমরা সন্ধ্যার সময়ই ফরিদপুর পৌঁছাই। অনুষ্ঠান শুরুর পর জানতে পারি বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। রাত ১০টার দিকে আমাদের জানানো হয় বাতিল করা হয়েছে অনুষ্ঠান। এরপর ঢাকায় চলে আসেন জেমস।’

জানা যায়, স্কুলের পুনর্মিলনী উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার থেকেই সাজ সাজ রব ছিল ফরিদপুর শহরে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক পর্বের সময় জিলা স্কুলের মূল ফটকের বাইরে অবস্থান নেওয়া কয়েক হাজার মানুষ ভেতরে প্রবেশের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। একদল যুবক সীমানাপ্রাচীর টপকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে স্বেচ্ছাসেবকেরা বাধা দেন। এর পরপরই মুজিব সড়ক ও স্কুলের চারপাশ থেকে বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। এতে শিক্ষার্থী ও আয়োজকসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ে, বিশৃঙ্খলার কবলে পড়েছেন জেমস। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেন—এমন কথাও ছড়িয়ে পড়ে। তবে রুবাইয়াৎ ঠাকুর রবিন বলেন, ‘এমন কথা সত্যি নয়। সন্ধ্যায় ফরিদপুর পৌঁছালেও অনুষ্ঠানস্থলে যাননি জেমস। ছিলেন একটি গেস্ট হাউসে। সেখানেই তিনি খবর পান বিশৃঙ্খলার। পরে শো বাতিল করলে আমরা ভেন্যুতে না গিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি।’

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘স্কুলের ভেতরের ধারণক্ষমতার চেয়ে বাইরে অন্তত দশ গুণ মানুষ জমায়েত হয়েছিল। জিলা স্কুল প্রাঙ্গণে এত বিশাল জনসমুদ্র সামলানো অসম্ভব ছিল। বহিরাগতদের বাধা দিতে গেলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।’

পুনর্মিলনী উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান শামীম বলেন, ‘নিরাপত্তার খাতিরেই আমরা অনুষ্ঠানটি স্থগিত করেছি। আমাদের অনেক ছোট ছোট শিক্ষার্থী ও প্রবীণ সদস্য আহত হয়েছেন। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’

জেমসছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানসংগীতকনসার্টসংগীতশিল্পীবিনোদন
সিনেমা

আবার শুরু হচ্ছে ‘প্রীতিলতা’ সিনেমার শুটিং

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
পরীমণি। ছবি: সংগৃহীত
পরীমণি। ছবি: সংগৃহীত

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে দুটি সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছিল ২০২০ সালে। প্রদীপ ঘোষের ‘বীরকন্যা প্রীতিলতা’ সিনেমায় প্রীতিলতা হয়েছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা। অন্যদিকে রাশিদ পলাশের সিনেমায় প্রীতিলতা হয়েছেন পরীমণি। প্রদীপ ঘোষের সিনেমাটি ২০২৩ সালে আলোর মুখ দেখলেও আটকে আছে রাশিদ পলাশের ‘প্রীতিলতা’। নির্মাতা জানালেন নতুন বছরে আবার শুরু হচ্ছে সিনেমার শুটিং।

গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় পরীমণির সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে রাশিদ পলাশ লেখেন, ‘এবার প্রীতিলতাও শেষ হবে ইনশা আল্লাহ ২০২৬’। মন্তব্যের ঘরে পরীমণি লেখেন, ‘আমিও প্রস্তুত আছি’। স্পষ্টতই বোঝা গেল, জটিলতা কাটিয়ে নতুন বছরে আবার প্রীতিলতা হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছেন পরীমণি।

প্রীতিলতা সিনেমা নিয়ে জানতে যোগাযোগ করলে রাশিদ পলাশ বলেন, ‘অনেক দিন ধরেই প্রীতিলতার বাকি অংশের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করছি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের এপ্রিলে শুটিংয়ে যাব।’

২০২১ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল প্রীতিলতার ফার্স্ট লুক। প্রীতিলতা বেশে চমকে দিয়েছিলেন পরী। সিনেমাটি নিয়ে তৈরি হয়েছিল আগ্রহ। কিন্তু পরীমণির মাতৃত্বকালীন বিরতিসহ নানা কারণে সে সময় শুটিং শেষ করা সম্ভব হয়নি। মাঝে কয়েকবার এই সিনেমার শুটিং শুরুর কথা শোনা গেলেও তা হয়নি। নতুন বছরে সেই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে চান পরিচালক রাশিদ পলাশ। তিনি জানিয়েছেন, আগামী বছরের এপ্রিলে শুটিং শেষ করতে চান প্রীতিলতার। এরপরেই শুরু করবেন সম্পাদনাসহ পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ। সিনেমার চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন গোলাম রাব্বানী।

রাশিদ পলাশ বলেন, ‘২০২০ সালের শেষ দিকে আমরা শুটিং শুরু করেছিলাম। তখন প্রায় ৩০ শতাংশ শুটিং হয়েছিল। সব মিলিয়ে ঢাকা অংশের কাজ শেষ করা আছে। এখন আমরা শুটিং করব চট্টগ্রাম অংশের। আশা করছি রোজার ঈদের পর এপ্রিল মাসে আবার ক্যামেরা ওপেন করতে পারব।’

বাংলা সিনেমাপরীমণিছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনবিনোদন
বলিউড

বলিউডের আলোচিত ঘটনা

বিনোদন ডেস্ক
দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত
দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: সংগৃহীত
  • সর্বোচ্চ ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি জানিয়ে একাধিক সিনেমা থেকে বাদ পড়ার ঘটনায় পুরো বছর আলোচনায় ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। অভিনেত্রী এমন দাবি করলে বাদ পড়েন সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ সিনেমা থেকে। এরপর কল্কি সিনেমার সিকুয়েল থেকেও বাদ দেওয়া হয় দীপিকাকে।
  • জানুয়ারিতে সাইফ আলী খানের মুম্বাইয়ের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ছুরিকাঘাত করে একজন অনুপ্রবেশকারী। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও এখনো জানা যায়নি ঘটনার আসল রহস্য।
  • ⊲ মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ‘হেরা ফেরি থ্রি’ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন পরেশ রাওয়াল। তাঁর এ সিদ্ধান্তের কারণে আইনের আশ্রয় নেন সিনেমার অভিনেতা ও প্রযোজক অক্ষয় কুমার। জুনের শেষদিকে পরেশ রাওয়াল জানান, সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি থাকছেন হেরা ফেরি সিনেমার নতুন পর্বে।
  • নভেম্বরে গোয়ায় একটি চলচ্চিত্র উৎসবে কানতারা সিনেমার নায়ক ঋষভ শেঠিকে মিমিক্রি করে সমালোচনার মুখে পড়েন রণবীর সিং। তিনি কানতারার দাইভা চরিত্রটিকে ভূত হিসেবেও উল্লেখ করেন। পরে ক্ষমা চান রণবীর সিং।
  • অনুষ্ঠান হোক কিংবা জনসমাগম, তাঁর সামনে ক্যামেরা উঠলেই বিরক্তি ঝরে পড়ে জয়া বচ্চনের কথায়-অভিব্যক্তিতে। তাই চলতি মাসে পাপারাজ্জিরা তাঁকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন।
  • গত ১২ জুন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান কারিশমা কাপুরের সাবেক স্বামী সঞ্জয় কাপুর। সঞ্জয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তি সমানভাবে বাঁটোয়ারা হচ্ছে না বলে দাবি করেন কারিশমা। সন্তানদের সম্পত্তির ভাগ আদায়ের জন্য আদালতে গিয়েছেন কারিশমা।
  • সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে গত ১৯ সেপ্টেম্বর মারা যান সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গ। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর কারণ হিসেবে দুর্ঘটনার কথা জানালেও কেউ কেউ দাবি করছিলেন পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে জুবিনকে। ১২ ডিসেম্বর হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ, যেখানে চারজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
  • এ বছর মে মাসে ম্যানহাটনের মর্যাদাপূর্ণ মেট গালায় রেড কার্পেটে হেঁটে প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে ইতিহাস রচনা করেন শাহরুখ খান।
  • সিতারে জমিন পার দিয়ে গত জুন মাসে তিন বছর পর প্রেক্ষাগৃহে ফেরেন আমির খান। নেটফ্লিক্স ১২৫ কোটি রুপিতে সিনেমাটি কিনতে চাইলে অসম্মতি জানান আমির। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া হয় ইউটিউবে। আমির জানান, সিনেমা মুক্তির নতুন মাধ্যম সৃষ্টি করতেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

হিন্দি সিনেমাছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনবলিউডফিরে দেখাবিনোদন
দক্ষিণের সিনেমা

ছোট বাজেটে বড় সাফল্য দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রিতে

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৪
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান: চন্দ্রা’ সিনেমার দৃশ্য
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান: চন্দ্রা’ সিনেমার দৃশ্য

দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা এ বছর আরও শক্তিশালী হয়ে ধরা দিয়েছে। সাধারণত দক্ষিণি সিনেমা মানেই ধরা হয় বড় স্কেলের নির্মাণ, লার্জার দ্যান লাইফ গল্প, তারকার জয়গান। কিন্তু এসবের পাশাপাশি এবার দক্ষিণে গল্পের বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে। অনেক ছোট বাজেটের সিনেমা আলোচনা তৈরি করেছে, বক্স অফিসে পেয়েছে ব্যাপক সাফল্য। সেসব সিনেমা শুধু প্যান-ইন্ডিয়া স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও যথেষ্ট মনোযোগ কেড়েছে।

পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে আধুনিক জীবনযাপন মিলিয়ে একাধিক সিনেমা তৈরি হয়েছে, কম বাজেটের সিনেমা বক্স অফিস কাঁপিয়েছে, অনেক সুপারস্টারকেও হোঁচট খেতে হয়েছে, উঠে এসেছে নতুন মুখ—সব মিলিয়ে দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রির ভিন্ন পথের যাত্রা শুরু হয়েছে এ বছর। লোককাহিনি থেকে কোর্টরুম ড্রামা, কলেজের প্রেম থেকে অপরাধ চক্র, ভক্তিমূলক মহাকাব্য থেকে ছোট ছোট গ্রামীণ প্রেমের গল্প—২০২৫ সালে সব ঘরানার সিনেমা উপহার দিয়েছে দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রি।

দক্ষিণে এ বছর সর্বোচ্চ ব্যবসা করেছে কন্নড় সিনেমা ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ওয়ান’। ঋষভ শেঠি পরিচালিত সিনেমাটি তৈরি হয়েছিল ১৩০ কোটি রুপিতে, বিশ্বব্যাপী আয় করেছে সাড়ে ৮০০ কোটির বেশি। ব্যবসার অঙ্কে পৌরাণিক গল্পের এ সিনেমার পর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে রজনীকান্তের ‘কুলি’। সাড়ে ৬০০ কোটির বেশি আয় করেছে লোকেশ কানাগরাজ পরিচালিত সিনেমাটি। এর পর সাফল্যের অঙ্কে যেসব সিনেমার নাম আসবে, সেগুলো সবই কম বাজেটে তৈরি।

মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় চমকটা দিয়েছে দুলকার সালমান প্রযোজিত ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান: চন্দ্রা’। মাত্র ৪০ কোটিতে নির্মিত লোককাহিনিনির্ভর সিনেমা আয় করেছে ৩০০ কোটির বেশি। মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে এটিই প্রথম এত বড় সাফল্য পেল। কন্নড় ইন্ডাস্ট্রির ‘সু ফ্রম সো’র কথাও বলতে হবে। স্থানীয় লোককাহিনি অবলম্বনে মাত্র সাড়ে ৫ কোটিতে তৈরি সিনেমাটি এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে, বিশ্বজুড়ে আয় করেছে ১৫০ কোটির বেশি।

এ ছাড়া মোহনলাল অভিনীত মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির ‘থুডারাম’, ‘রন্থ’, ‘পোনমান’, তামিল ভাষার ‘ড্রাগন’, ‘ট্যুরিস্ট ফ্যামিলি’, তেলুগু ভাষার ‘কোর্ট: স্টেট ভার্সেস নোবডি’ সিনেমাগুলোর সাফল্য প্রমাণ করেছে, গল্প ভালো হলে ছোট বাজেটের সিনেমাও বড় সাফল্য পেতে পারে।

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনফিরে দেখাদক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাবিনোদন
