অঞ্জন দত্তকে ট্রিবিউট করে কনসার্ট গাইবেন জয়, সানি ও শুভ্র

বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গান শোনাতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অঞ্জন দত্ত। প্রতিবার তাঁর গান শুনতে ভিড় জমিয়েছেন এ দেশের শ্রোতারা। এবার অঞ্জন দত্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করা হয়েছে কনসার্ট। অঞ্জন দত্ত উপস্থিত না থাকলেও তাঁকে ট্রিবিউট করে ৩১ জুলাই বনানীর বাটারনোট ক্যাফেতে অনুষ্ঠিত হবে ‘একদিন বৃষ্টিতে বিকেলে...’ শীর্ষক কনসার্টটি।
কনসার্টে গান শোনাবেন দেশের তিন সিঙ্গার সং রাইটার জয় শাহরিয়ার, আহমেদ হাসান সানি ও শুভ্র। অঞ্জন দত্তের গানের পাশাপাশি এই আয়োজনে নিজেদের গানও পরিবেশন করবেন এই তিন শিল্পী।
অঞ্জন দত্তকে ট্রিবিউট করে আয়োজিত এই কনসার্ট নিয়ে জয় শাহরিয়ার বলেন, ‘যাঁদের গান শুনে আমরা সিঙ্গার সং রাইটাররা অনুপ্রেরণা পাই, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অঞ্জন দত্ত। আরও অনেকে আছেন—কবীর সুমন, নচিকেতা চক্রবর্তী। তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা। এই আয়োজনে আমরা অঞ্জন দত্তের গান গাইব, পাশাপাশি নিজেদের কিছু গান করব। আমাদের নিজেদের গানগুলোও অঞ্জন দত্তকে ট্রিবিউট করে গাইব।’
আহমেদ হাসান সানি বলেন, ‘আমাদের দেশের সিঙ্গার সং রাইটারদের জীবনে অঞ্জন দত্তের অনেক প্রভাব। বলতে গেলে আমরা বড় হয়েছি অঞ্জন দত্তের শব্দের শহরে। তাঁকে ট্রিবিউট করে কনসার্টে গাইব, এটা দারুণ এক ব্যাপার। জয় শাহরিয়ার ভাই আয়োজনটি নিয়ে জানানোর পর সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাই। আশা করছি দর্শকদের দারুণ একটা সন্ধ্যা উপহার দিতে পারব।’
একদিন বৃষ্টিতে বিকেলে... কনসার্ট আয়োজন করেছে আজব কারখানা। ৩১ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে কনসার্টের মূল আয়োজন। টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে দুই ক্যাটাগরিতে—৭০০ টাকা (আর্লি বার্ড) এবং ১ হাজার টাকা (অন স্পট)।
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