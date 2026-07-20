Ajker Patrika
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তৃতীয় মাত্রার দুই যুগ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তৃতীয় মাত্রার দুই যুগ
সঞ্চালক জিল্লুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

২৪ বছরে পদার্পণ করেছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় টক শো ‘তৃতীয় মাত্রা’। ২০০৩ সালের ১৭ জুলাই প্রচার শুরু হয় চ্যানেল আইয়ের এই অনুষ্ঠানটির। দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সমসাময়িক নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা ও মতবিনিময়ের অন্যতম অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে তৃতীয় মাত্রা।

তৃতীয় মাত্রার সফল পথচলায় দর্শক-অতিথিদের কৃতিত্ব দিলেন অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, ‘তৃতীয় মাত্রা ২৪ বছরে পদার্পণ করল। সংলাপ, বিতর্ক ও গণতান্ত্রিক আলোচনার এক অসাধারণ যাত্রা। দুই দশকের বেশি সময় ধরে আমরা নানা মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্র করেছি, প্রশ্ন করেছি এবং অর্থবহ আলোচনার জন্য একটি পরিসর তৈরি করার চেষ্টা করেছি।’

জিল্লুর রহমান আরও বলেন, ‘এই অর্জন আমাদের দর্শক, অতিথি, সহকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের; যাঁরা শুরু থেকেই আমাদের পাশে ছিলেন। তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সংলাপ চলবে।’

শুরু থেকেই রাজনীতিভিত্তিক আলোচনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও তৃতীয় মাত্রা কেবল রাজনৈতিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মানববিদ্যার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও নিয়মিত উঠে এসেছে এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আইয়ে প্রচার হয় প্রতিদিন রাত ১টায় এবং সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে।

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