বক্স অফিসে ইমরান হাশমির অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘদিনের ব্যর্থতা ও মন্দা কাটিয়ে বক্স অফিসে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন করলেন বলিউড অভিনেতা ইমরান হাশমি। ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন সিনেমা ‘আওয়ারাপান ২’। মাত্র তিন দিনেই বিশ্বজুড়ে ১১৪ কোটি রুপি আয় করেছে এই অ্যাকশন-রোমান্টিক সিনেমা। ইমরান হাশমির ক্যারিয়ারে এটিই এখন পর্যন্ত প্রথম তিন দিনে সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড।
নিতিন কক্কর পরিচালিত আওয়ারাপান ২ রোববার পর্যন্ত ভারতে আয় করেছে ৯৭ কোটি ৫০ লাখ রুপি। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এসেছে আরও ১৬ কোটি ৫০ লাখ রুপি। সব মিলিয়ে ওপেনিং উইকেন্ডের বিচারে ইমরান হাশমি তাঁর নিজের আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এর আগে ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া তাঁর ‘বাদশাহো’ সিনেমার প্রথম তিন দিনের আয় ছিল ৪৩ কোটি ৩০ লাখ রুপি।
২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘আওয়ারাপান’ সিনেমার সিক্যুয়েল এটি। আওয়ারাপান বক্স অফিসে ফ্লপ হলেও পরবর্তী সময়ে সিনেমাটি ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ বাড়ে। সে কারণে আওয়ারাপান ২ নিয়ে দর্শকদের আগে থেকেই কৌতূহল ছিল। প্রেক্ষাগৃহে শিবম পণ্ডিত চরিত্রে ইমরান হাশমির প্রত্যাবর্তন এবং সিনেমার পুরোনো নস্টালজিয়া দর্শকদের হলে টেনে আনতে বড় ভূমিকা রেখেছে।
আওয়ারাপান ২ মূলত প্রতিশোধ, আত্মত্যাগ এবং ভালোবাসার এক অসম লড়াইয়ের গল্প। ২০০৭ সালের প্রথম পর্বের শেষ দৃশ্যে গুলি খেয়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া শিবম পণ্ডিতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে সিকুয়েলের কাহিনি। এতে ইমরান হাশমির বিপরীতে আছেন দিশা পাটানি।
অগ্রিম টিকিট বিক্রির হিসাব ইঙ্গিত দিচ্ছে, এ সপ্তাহের পুরোটাই বক্স অফিসে আওয়ারাপান ২-এর আধিপত্য থাকবে। ২৬ আগস্ট মুক্তি পাবে কন্নড় সুপারস্টার ইয়াশের ‘টক্সিক’। তার আগ পর্যন্ত সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলোতে একচেটিয়া ব্যবসা ধরে রাখতে পারবেন ইমরান হাশমি। ফলে আওয়ারাপান ২ অনায়াসে ২০০ কোটি রুপির ক্লাবে প্রবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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