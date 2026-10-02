হলিউডের দুই সিনেমার সঙ্গে ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’

আজ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে নতুন তিন সিনেমা। ২৮ বছর পর নতুন রূপে প্রেক্ষাগৃহে ফিরছে ‘হঠাৎ বৃষ্টি’। অন্যদিকে সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে হলিউডের দুই সিনেমা—‘ডিগার’ ও ‘রেসিডেন্ট ইভিল’।
একে অপরকে না দেখে শুধু চিঠির অনুভূতির ওপর ভর করে গভীর প্রেমে পড়ে যায় অজিত ও দীপা। এমন এক অদেখা প্রেমের গল্পে ১৯৯৮ সালে বাসুদেব চ্যাটার্জি নির্মাণ করেছিলেন ‘হঠাৎ বৃষ্টি’। মুক্তির ২৮ বছর পর নতুন করে তৈরি হয়েছে হঠাৎ বৃষ্টি। নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’।
বাসুদেব চ্যাটার্জির পরিচালনায় হঠাৎ বৃষ্টিতে দেখা গিয়েছিল নতুন অভিনয়শিল্পীদের। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করা ফেরদৌস আহমেদ ও প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদীর রসায়ন মন জিতে নেয় দর্শকদের। এবারও কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে নতুন দুই অভিনয়শিল্পীকে। ফেরদৌস অভিনীত চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন আরিয়ান আর প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদী অভিনীত চরিত্রে রাদিফা। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম, ফারজানা ছবি, মৌ খান, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ। এবার সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন কামরুজ্জামান।
হরর সিনেমা ঘরানায় আলোচিত নাম ‘রেসিডেন্ট ইভিল’। জাপানি ভিডিও গেম প্রোডাকশন হাউস ক্যাপকমের জনপ্রিয় ভিডিও গেম সিরিজ ‘রেসিডেন্ট ইভিল’ অবলম্বনে প্রায় দুই যুগ আগে এই সিরিজ শুরু হয় হলিউডে। পাঁচ বছর পর আজ মুক্তি পাচ্ছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা। এটি সামগ্রিক সিরিজের অষ্টম সিনেমা।
নতুন সিনেমাটি আগের রেসিডেন্ট ইভিল সিনেমাগুলোর সরাসরি সিকুয়েল নয়; বরং ভিডিও গেমের আবহ ও সারভাইভাল হরর ধারণাকে নতুনভাবে তুলে ধরা একটি রিবুট গল্প। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রায়ান একজন মেডিকেল কুরিয়ার। একটি সাধারণ ডেলিভারি করতে গিয়ে সে এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, যেখানে একটি প্রাণঘাতী সংক্রমণ ও দানবীয় প্রাণীদের কারণে রাতারাতি পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে।
জ্যাক ক্রেগার পরিচালিত এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন অস্টিন আব্রামস, জ্যাক চেরি, কলি রেইস, পল ওয়াল্টার প্রমুখ।
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।৩০ মিনিট আগে
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