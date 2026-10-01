শিশু-কিশোরদের সংগীত প্রতিভার খোঁজে আরটিভি আয়োজন করে রিয়েলিটি শো ‘আরটিভি লিটল স্টার: আগামীর কণ্ঠস্বর’। এখন চলছে এই শোর দ্বিতীয় সিজনের কার্যক্রম। গতকাল প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্বে থাকা সংগীতশিল্পী জিনিয়া জাফরিন লুইপার বিরুদ্ধে শুটিং ফাঁসানোর অভিযোগ তুলেছে আরটিভি। চ্যানেলটির অভিযোগ, আগে কিছু না জানিয়ে অনুষ্ঠানের মাঝপথে সরে দাঁড়িয়েছেন লুইপা।
এক বিজ্ঞপ্তিতে আরটিভি জানিয়েছে, সম্প্রতি লিটল স্টার রিয়েলিটি শোর দ্বিতীয় সিজনের প্রোমো শুট, পোস্টার শুট এবং প্রাথমিক বাছাইপ্রক্রিয়া—সব কাজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত থেকেছেন লুইপা। অন্যান্য প্রচারকাজেও অংশ নিয়েছেন তিনি। রিয়েলিটি শোর সকল পরিকল্পনা, শিডিউল, অ্যাডভান্স গ্রহণ এবং নিয়মকানুন জেনেই তিনি কাজ শুরু করেছেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার স্টুডিও অডিশন রাউন্ডের শুটিংয়ে অংশ নেন। শুটিং শেষে হুট করে তিনি বলেন, ‘আমি আমেরিকার ভিসা পেয়ে গিয়েছি, আগামীকালই আমেরিকা চলে যাব; ফলে লিটল স্টার সিজন-২-এ আর থাকতে পারছি না।’ এরপর সব আয়োজন স্থবির হয়ে পড়ে এবং শুটিং বন্ধ হয়ে যায়।
আরটিভি আরও জানায়, লুইপাকে শোর মাঝপথ থেকে সরে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। জানানো হয় এভাবে হঠাৎ মাঝপথে শো ছেড়ে চলে গেলে শিশুরা, তাদের অভিভাবকেরা এবং আয়োজক প্রতিষ্ঠান চরম আর্থিক ও নানামুখী ক্ষতির মুখে পড়বে। শুধু তা-ই নয়, স্পনসর প্রতিষ্ঠানও বিশাল আকারে ক্ষতির মুখে পড়বে। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। একজন শিল্পী যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেলেই চলমান একটি শোর মাঝপথে সরে গিয়ে ফাঁসিয়ে দিতে পারেন না, এটি কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। এটি দায়িত্বহীনতা এবং অন্যায় বলে জানিয়েছে আরটিভি। এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সে বিষয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছে আরটিভি।
এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয় লুইপার সঙ্গে। ব্যস্ততা দেখিয়ে তিনি কথা বলতে রাজি হননি। খুদে বার্তা পাঠালেও মেলেনি কোনো উত্তর।
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