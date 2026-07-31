মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
অভিনয়: বিষ্ণু বিশাল, ঐশ্বরিয়া লক্ষ্মী, জারা জিয়ানা
গল্পসংক্ষেপ: কুস্তি প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে কীর্তি। আর তার স্বামী বীর সংসার সামলানোর দায়িত্ব নেয়। কীর্তি চায় মেয়েও যেন তার মতো কুস্তিগির হয়, তবে বীরের চাওয়া মেয়ে নৃত্যশিল্পী হোক। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তাদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা গড়ায় আদালতে। শেষ পর্যন্ত কীভাবে তারা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে আবার একত্র হয়, তা নিয়েই গল্প।
আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে তিনটি কনসার্ট। যাঁরা সরাসরি গান শুনতে পছন্দ করেন, তাঁরা যেতে পারেন পছন্দের শিল্পীদের এসব কনসার্টে। রয়েছে মাইকেল জ্যাকসনকে ট্রিবিউট করে ওয়ারফেজ ব্যান্ডের কনসার্ট, অঞ্জন দত্তকে ট্রিবিউট করে গাইবেন জয় শাহরিয়ার, আহমেদ হাসান সানি ও শুভ্র। এ ছাড়া রয়েছে সংগীতশিল্পী বগা তালেবের...২ ঘণ্টা আগে
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