Ajker Patrika
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আইস্ক্রিনে আসছে সাদের সিরিজ ‘অ্যানি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আইস্ক্রিনে আসছে সাদের সিরিজ ‘অ্যানি’
‘অ্যানি’ সিরিজে নাজিফা তুষি

গত জুনে জার্মানির সেরিয়েনক্যাম্প ফেস্টিভ্যালে ‘উইমেন ইন সিরিজ’ বিভাগে বিশ্ব প্রিমিয়ার হয়েছে আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ সাদের ‘অ্যানি’ সিরিজের। এবার দর্শকের দেখার পালা। মুক্তির তারিখ ঘোষণা না করলেও জানা গেছে, শিগগির আইস্ক্রিনে দেখা যাবে এই মিনি সিরিজ।

অ্যানি সিরিজে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন নাজিফা তুষি। সিরিজটির ট্রেলারে দেখা গেছে, অ্যানি একজন তরুণ নার্স, যে নিজের পাঁচ ভাইবোনকে আগলে রেখে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু এক ভয়াবহ হামলার পর তার জীবনের গতিপথ বদলে যায়। নিজের ভেতরে ও চারপাশে জমে থাকা সব ঘৃণার সঙ্গে লড়তে লড়তে অ্যানি নিজেকে এমন এক অন্ধকারে খুঁজে পায়, যেখান থেকে সে প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান, সাইমন সাদিক, সারিকা সাবরিন, ফারহানা মিঠু, নাজাহসহ অনেকে। মেট্রোভিডিও, ক্যাটালগ, জিরেল এবং অডেশাস অরিজিনালসের ব্যানারে সিরিজটি প্রযোজনা করেছেন এহসানুল হক বাবু।

সিরিজটি নিয়ে প্রযোজক এহসানুল হক বাবু বলেন, ‘সেরিয়েনক্যাম্প ফেস্টিভ্যাল পেরিয়ে এবার আইস্ক্রিনের মাধ্যমে দেশের দর্শকদের কাছে সিরিজটি পৌঁছে দিতে পারছি, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। আমরা বিশ্বাস করি, দর্শক অ্যানির গল্প, নির্মাণশৈলী ও অভিনয়ে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা উপভোগ করবেন।’

অ্যানি দিয়ে পাঁচ বছর বিরতির পর নতুন কাজে ফিরেছেন ‘রেহানা মরিয়ম নূর’-খ্যাত নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ সাদ। এটি নির্মাতার প্রথম সিরিজ। এর আগে ২০১৬ সালে নিজের প্রথম সিনেমা ‘লাইভ ফ্রম ঢাকা’ দিয়ে আলোচনায় আসেন সাদ। এরপর ২০২১ সালে তাঁর দ্বিতীয় সিনেমা রেহানা মরিয়ম নূর জায়গা করে নেয় কান চলচ্চিত্র উৎসবের ‘আঁ সার্তে রিগা’ বিভাগে। এটি ছিল কান চলচ্চিত্র উৎসবে অফিশিয়াল সিলেকশনে বাংলাদেশের প্রথম কোনো চলচ্চিত্র।

বিষয়:

জার্মানিছাপা সংস্করণবিনোদন
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