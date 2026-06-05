আজ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজন করা হয়েছে নির্মাতা ও কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি শুরু হবে বিকেল ৪টায়। আলোচনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ‘হুমায়ূন আহমেদ স্মরণ’ শিরোনামের এই আয়োজনে থাকবে হুমায়ূন আহমেদের গান ও সিনেমার প্রদর্শনী।
এর আগে গত ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘হুমায়ূন উৎসব’ আয়োজন করার কথা ছিল। তৎকালীন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী জানিয়েছিলেন, অনুষ্ঠানে থাকবে হুমায়ূন আহমেদের গান, সিনেমা প্রদর্শনী, তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবেন অতিথিরা। এ উপলক্ষে হুমায়ূন ভক্তদের কাছে প্রিয় লেখক ও নির্মাতাকে নিয়ে লেখা পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছিল শিল্পকলা একাডেমি।
তবে শেষ মুহূর্তে অনিবার্য কারণ দেখিয়ে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করে শিল্পকলা একাডেমি। এ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে শিল্পকলা একাডেমি ও তৎকালীন সংস্কৃতি উপদেষ্টা। অবশেষে গতকাল শিল্পকলা একাডেমি জানাল আজ জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে স্মরণ করা হবে হুমায়ূন আহমেদকে।
রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বিকেল ৪টায় শুরু হবে হুমায়ূন আহমেদ স্মরণ অনুষ্ঠান। এ সময় প্রদর্শিত হবে হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত সিনেমা ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে ‘চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ: নির্মাণশৈলী ও শিল্পদর্শন’ শীর্ষক সেমিনার। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন চলচ্চিত্র গবেষক ও সমালোচক ড. শাহাদৎ রুমন। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং শিক্ষক অধ্যাপক ড. মতিন রহমান। এ ছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন হুমায়ূন আহমেদের সন্তান নির্মাতা নুহাশ হুমায়ূন এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. মিজানুর রহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক এবং কবি শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ (রেজাউদ্দিন স্টালিন)। এরপর পরিবেশিত হবে হুমায়ূন আহমেদ রচিত গান।
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