ধর্মেন্দ্র, মাধবন, অলকা ইয়াগনিক, মামুট্টি ও প্রসেনজিৎ পেলেন পদ্ম অ্যাওয়ার্ড

প্রতিবছর ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে ঘোষণা করা হয় পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম। সাহিত্য, শিল্প, খেলা, চিকিৎসা, ব্যবসা, সমাজসেবাসহ নানা ক্ষেত্রের মানুষকে সম্মানিত করে দেশটির সরকার। এ বছর পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন ১৩১ জন। তাঁদের মধ্যে বাঙালি রয়েছেন ১১ জন। সেই তালিকায় আছে টালিউড অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি। বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর অবদানের জন্য এই সম্মান পাচ্ছেন প্রসেনজিৎ।
৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন প্রসেনজিৎ। এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতে আপ্লুত অভিনেতা। পদ্মশ্রী পাওয়ার খবর পেয়ে অভিনেতা বলেন, ‘এই পুরস্কার আমার একার নয়। ৪০ বছর ধরে যাঁরা আমায় নিয়ে কাজ করেছেন, এই সম্মানের ভাগীদার সবাই। তাঁরা না থাকলে আমি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় হতে পারতাম না। সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে, আমি ৯৮ শতাংশ বাংলা সিনেমা করেছি। বাংলা ভাষায় সিনেমা করে এই সম্মানের যোগ্য বলে মনে করা হয়েছে আমায়। কিন্তু যে মানুষটাকে মিস করছি, সেটা আমার মা। মা ছাড়া আমি প্রসেনজিৎ হতে পারতাম না।’
বলিউড থেকে এবার তিনজন ভূষিত হচ্ছেন পদ্ম সম্মাননায়। মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন ধর্মেন্দ্র। গায়িকা অলকা ইয়াগনিক পাচ্ছেন পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী পাচ্ছেন অভিনেতা আর মাধবন। গত বছরের ২৪ নভেম্বর প্রয়াত হয়েছেন ধর্মেন্দ্র। তাঁর এই মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পাওয়ায় খুশি দেওল পরিবার। তবে ধর্মেন্দ্রপত্নী হেমা মালিনী যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছেন না। তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর। তিনি বলেন, এই সম্মান তাঁর আরও আগেই পাওয়া উচিত ছিল।
চার দশকের বেশি সময় ধরে অগণিত কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন অলকা ইয়াগনিক। পদ্মভূষণপ্রাপ্তির খবর পাওয়ার পর তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান দেওয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমার শ্রোতাদের জন্য হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা।’
অন্যদিকে দক্ষিণি ইন্ডাস্ট্রি থেকে এ বছর পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন মালয়ালম অভিনেতা মামুট্টি। পদ্মভূষণ পাচ্ছেন তিনি। এর আগে ১৯৯৮ সালে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন মামুট্টি।
জনপ্রিয় লোকগানের ফিউশন করেই সংগীতাঙ্গনে আবির্ভাব হয়েছিল হাবিব ওয়াহিদের। মাঝে অনেকটা সময় হাবিবকে লোকগানে পাওয়া না গেলেও গত বছরের শেষ দিকে কোক স্টুডিও বাংলা মাতিয়েছেন বাউল শাহ খোয়াজ মিয়ার 'মহা জাদু' দিয়ে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে যান চিত্রনায়িকা মৌসুমী। এরপর আর দেশে ফেরেননি। মৌসুমীর স্বামী চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীও এই সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রমুখী হননি। ফলে প্রায় আড়াই বছর দেখা নেই দুজনের। স্বাভাবিকভাবেই গুঞ্জন তৈরি হয়, ওমর সানী-মৌসুমীর তিন দশকের দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরেছে।
সংগীতশিল্পী ফাহমিদা নবী এবং শিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক জয় শাহরিয়ারকে নিয়ে একটি নতুন গান তৈরি করছেন চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠান বিভাগের এজিএম অনন্যা রুমা। কয়েক দিন আগে রাজধানীর ধানমন্ডির চাওয়ালী নামের চায়ের দোকানে বসে পরিকল্পনা করা হয় গানটির। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এরই মধ্যে শেষ হয়েছে গান রেকর্ডিং।
২০২০ সালে নাটকে অভিনয় শুরু করেন কেয়া পায়েল। এই পাঁচ বছরের বেশি সময়ে প্রায় ৪০০টি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। ইউটিউবে কেয়া পায়েল অভিনীত ১০২টি নাটক প্রতিটি ১ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক পেরিয়েছে। সম্প্রতি কেক কেটে নিজের এই সাফল্য উদ্যাপন করেছেন অভিনেত্রী।