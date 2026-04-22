মাতিয়া বানু শুকুর চিকিৎসায় সরকারের সহায়তা চায় পরিবার

গত বছর অক্টোবরে জানা যায়, ক্যানসারে আক্রান্ত চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক মাতিয়া বানু শুকু। ভারতের চেন্নাইয়ে চলে চিকিৎসা। প্রথম ধাপের চিকিৎসা শেষে গত ফেব্রুয়ারিতে ফিরেছেন দেশে। মাতিয়া বানু শুকুর স্বামী নির্মাতা নুরুল আলম আতিক জানালেন, এ মাসে চিকিৎসার জন্য আবার যেতে হবে ভারতে। ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। সে জন্য সরকারের সহযোগিতা চাইছে পরিবার।
নুরুল আলম আতিক জানান, বন্ধু-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া গেলেও চিকিৎসার ব্যয় সামাল দিতে তা যথেষ্ট নয়। নূরুল আলম আতিক বলেন, ‘সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আমাদের সহকর্মীরা চেষ্টা করছেন। এর আগে শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে কিছু সহায়তা পেয়েছিলাম। পরে চেন্নাইতে নিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলাম। এই দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা চালিয়ে যেতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা অত্যন্ত জরুরি।’
নুরুল আলম আতিক আরও বলেন, ‘ক্যানসার এমন একটি অসুখ, এই অসুখ মানুষকে শুধু অর্থনৈতিকভাবেই শেষ করে দেয় না, মানসিকভাবেও বিধ্বস্ত করে ফেলে। যে পরিবারে এমন রোগ আসে, এটা শুধু তারাই বোঝে। অনেক দিন ধরে শুকুর চিকিৎসা চলছে। নিয়মিত কেমো দিতে হচ্ছে। এ জন্য নিয়মিত ভারতে যেতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা কঠিন সময় পার করছি।’
দুই দশকের বেশি সময় শোবিজ অঙ্গনে কাজ করছেন মাতিয়া বানু শুকু। ‘গোল্লাছুট’, ‘যেখানে সীমান্ত তোমার’ এবং ‘প্রজ্ঞা পারমিতা’-এর মতো জনপ্রিয় টেলিফিল্ম ও ধারাবাহিক নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন। ২০২১ সালের ‘লাল মোরগের ঝুঁটি’ সিনেমার জন্য প্রযোজক হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। মাতিয়া বানু শুকু ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনের জ্যেষ্ঠ কন্যা।
সময়টা দারুণ উপভোগ করছেন অভিনেত্রী নাজিফা তুষি। রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘প্রেশার কুকার’ সিনেমায় প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়। কোরবানির ঈদে মুক্তির অপেক্ষায় আছে তাঁর অভিনীত সিনেমা ‘রইদ’। এরই মাঝে নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন এই অভিনেত্রী। ‘সুরাইয়া’ নামের সিনেমায় তুষির সঙ্গে আছেন শ্যামল মাওলা।২ ঘণ্টা আগে
কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক জনপ্রিয় আড্ডা ‘কেসিসি বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানের তৃতীয় আসর। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ১৮ এপ্রিল উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। ‘আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্ম: তফাত ঘুচে যাচ্ছে?’ শীর্ষক সমসাময়িক প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
সম্পর্কের এক ভিন্নধর্মী গল্প নিয়ে তৈরি হলো নাটক ‘ভাবি’। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন মহিন খান। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন শারমীন জোহা শশী। তাঁর চরিত্রের নাম পারুল। পারুলের দেবরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নিলয় আলমগীর। তাঁর চরিত্রের নাম ইমরান। নাটকটি তৈরি হয়েছে কোরবানির ঈদ উপলক্ষে। প্রকাশ করা হবে ইউটিউবে।২ ঘণ্টা আগে
গত বছর জিপো লাইটারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল ওয়ারফেজ ব্যান্ডের। অবশেষে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ব্যান্ড হিসেবে ওয়ারফেজের সঙ্গে যাত্রা শুরু করল বিশ্বখ্যাত লাইটার ব্র্যান্ড জিপো। এরই মধ্যে ওয়ারফেজকে নিয়ে দুটি লাইটার প্রকাশ করেছে জিপো। এ ছাড়া ওয়ারফেজের নানা কর্মকাণ্ডেও সহযোগী হিসেবে পাশে থাকবে ব্র্যান্ডটি।৩ ঘণ্টা আগে