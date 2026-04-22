মাতিয়া বানু শুকুর চিকিৎসায় সরকারের সহায়তা চায় পরিবার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মাতিয়া বানু শুকু। ছবি: সংগৃহীত

গত বছর অক্টোবরে জানা যায়, ক্যানসারে আক্রান্ত চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক মাতিয়া বানু শুকু। ভারতের চেন্নাইয়ে চলে চিকিৎসা। প্রথম ধাপের চিকিৎসা শেষে গত ফেব্রুয়ারিতে ফিরেছেন দেশে। মাতিয়া বানু শুকুর স্বামী নির্মাতা নুরুল আলম আতিক জানালেন, এ মাসে চিকিৎসার জন্য আবার যেতে হবে ভারতে। ব্যয়বহুল এই চিকিৎসার খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। সে জন্য সরকারের সহযোগিতা চাইছে পরিবার।

নুরুল আলম আতিক জানান, বন্ধু-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া গেলেও চিকিৎসার ব্যয় সামাল দিতে তা যথেষ্ট নয়। নূরুল আলম আতিক বলেন, ‘সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আমাদের সহকর্মীরা চেষ্টা করছেন। এর আগে শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে কিছু সহায়তা পেয়েছিলাম। পরে চেন্নাইতে নিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলাম। এই দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা চালিয়ে যেতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা অত্যন্ত জরুরি।’

নুরুল আলম আতিক আরও বলেন, ‘ক্যানসার এমন একটি অসুখ, এই অসুখ মানুষকে শুধু অর্থনৈতিকভাবেই শেষ করে দেয় না, মানসিকভাবেও বিধ্বস্ত করে ফেলে। যে পরিবারে এমন রোগ আসে, এটা শুধু তারাই বোঝে। অনেক দিন ধরে শুকুর চিকিৎসা চলছে। নিয়মিত কেমো দিতে হচ্ছে। এ জন্য নিয়মিত ভারতে যেতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা কঠিন সময় পার করছি।’

দুই দশকের বেশি সময় শোবিজ অঙ্গনে কাজ করছেন মাতিয়া বানু শুকু। ‘গোল্লাছুট’, ‘যেখানে সীমান্ত তোমার’ এবং ‘প্রজ্ঞা পারমিতা’-এর মতো জনপ্রিয় টেলিফিল্ম ও ধারাবাহিক নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন। ২০২১ সালের ‘লাল মোরগের ঝুঁটি’ সিনেমার জন্য প্রযোজক হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। মাতিয়া বানু শুকু ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনের জ্যেষ্ঠ কন্যা।

