‘কেসিসি বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানে অঞ্জনের সঙ্গে চঞ্চল

কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক জনপ্রিয় আড্ডা ‘কেসিসি বৈঠকখানা’ অনুষ্ঠানের তৃতীয় আসর। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ১৮ এপ্রিল উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। ‘আর্ট ফিল্ম ও কমার্শিয়াল ফিল্ম: তফাত ঘুচে যাচ্ছে?’ শীর্ষক সমসাময়িক প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। চঞ্চল মনে করেন, আর্ট আর কমার্শিয়াল সিনেমার মধ্য একটা সীমানা রয়েছে। তবে দর্শক একই। চঞ্চল বলেন, ‘আমি ভালো সিনেমা আর মন্দ সিনেমার পার্থক্যটা বুঝি। কমার্শিয়াল সিনেমার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আবার আর্ট ফিল্মের সঙ্গে আমার কোনো আলাদা প্রেম নেই। আমি দর্শকদের জন্য কাজ করি। ভালো কোয়ালিটির কাজ দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।’ চঞ্চলের সঙ্গে এই পর্বে আরও ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নির্মাতা, অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী অঞ্জন দত্ত। পর্বটি সঞ্চালনা করেন গীতিকার, কবি ও নির্মাতা চন্দ্রিল ভট্টাচার্য।
