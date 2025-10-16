ইত্যাদি এবার কুড়িগ্রামের উলিপুরে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নব্বইয়ের দশক থেকে স্টুডিওর চার দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে শিকড়ের সন্ধানে দেশের নানা প্রান্তে শুটিং করা হচ্ছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির। তারই ধারাবাহিকতায় ইত্যাদির নতুন পর্ব ধারণ করা হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলা কুড়িগ্রামের উলিপুরে।
এবারের ইত্যাদির মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল প্রায় দেড় শ বছরের ঐতিহ্যবাহী উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে। এবারের পর্বে গান রয়েছে দুটি। কুড়িগ্রামের কৃষ্টিকথা ও ইতিহাসগাথা নিয়ে তৈরি একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা। আব্বাসউদদীনের গাওয়া বিখ্যাত গান ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই’ নতুন করে গেয়েছেন সালমা আক্তার ও উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া শিল্পী পূর্ণ চন্দ্র রায়।
এ ছাড়া ইতাদির নতুন পর্বে থাকছে কুড়িগ্রাম নিয়ে প্রতিবেদন, সামাজিক অসংগতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গনির্ভর নাটিকা, সাংবাদিক ও নাতির কথোপকথনসহ ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন।
ইত্যাদির এই পর্বটি দেখা যাবে ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ টেলিভিশনে রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। ইত্যাদি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
নব্বইয়ের দশক থেকে স্টুডিওর চার দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে শিকড়ের সন্ধানে দেশের নানা প্রান্তে শুটিং করা হচ্ছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির। তারই ধারাবাহিকতায় ইত্যাদির নতুন পর্ব ধারণ করা হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলা কুড়িগ্রামের উলিপুরে।
এবারের ইত্যাদির মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল প্রায় দেড় শ বছরের ঐতিহ্যবাহী উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে। এবারের পর্বে গান রয়েছে দুটি। কুড়িগ্রামের কৃষ্টিকথা ও ইতিহাসগাথা নিয়ে তৈরি একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা। আব্বাসউদদীনের গাওয়া বিখ্যাত গান ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই’ নতুন করে গেয়েছেন সালমা আক্তার ও উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া শিল্পী পূর্ণ চন্দ্র রায়।
এ ছাড়া ইতাদির নতুন পর্বে থাকছে কুড়িগ্রাম নিয়ে প্রতিবেদন, সামাজিক অসংগতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গনির্ভর নাটিকা, সাংবাদিক ও নাতির কথোপকথনসহ ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন।
ইত্যাদির এই পর্বটি দেখা যাবে ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ টেলিভিশনে রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। ইত্যাদি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
গত কোরবানির ঈদে প্রেক্ষাগৃহে চমক দেখিয়েছিল ‘উৎসব’। ধুন্ধুমার অ্যাকশনের মধ্যে তানিম নূরের সিনেমাটি যেন স্বস্তির বাতাস এনে দিয়েছিল দর্শকের মাঝে। প্রথম দিন থেকেই দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল নব্বইয়ের দশকের প্রেক্ষাপটে নির্মিত পারিবারিক গল্পের উৎসব সিনেমাটি।৪১ মিনিট আগে
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের বিরোধ অনেক পরিবারেই দেখা যায়। অনেক সময় সম্পত্তির ভাগের জন্য নষ্ট হয়ে যায় ভাই-বোনের সম্পর্ক। সম্পর্ক আর অধিকারের এমন গল্পের সিনেমা নিয়ে আসছেন কোয়েল মল্লিক। কালীপূজা উপলক্ষে ২১ অক্টোবর মুক্তি পাবে ‘স্বার্থপর’ নামের সিনেমাটি। বানিয়েছেন অন্নপূর্ণা বসু।২ ঘণ্টা আগে
১০ বছর পর জাজ মাল্টিমিডিয়ার সিনেমায় ফিরছেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। ‘অন্তর্যামী’ নামের সিনেমাটি বানাবেন সৈকত নাসির। গতকাল ফার্স্ট লুক প্রকাশ করে নতুন এই সিনেমার ঘোষণা দিয়েছে জাজ।২ ঘণ্টা আগে
‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ স্লোগান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘আন্তর্জাতিক লালন উৎসব ২০২৫’। ১৯ অক্টোবর রোববার স্থানীয় সময় বেলা ৩টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে। উদ্বোধন করবেন বাউল শফি মণ্ডল।৩ ঘণ্টা আগে