ঢাবির তিন শিক্ষার্থী পেলেন অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে বৃত্তিপ্রাপ্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে বৃত্তিপ্রাপ্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ক, খ ও গ গ্রুপের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী তিন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন— মো. তাওহিদুল ইসলাম (ক-গ্রুপ), ঈশিতা খাতুন (খ-গ্রুপ) ও সফা আহমাদ (গ- গ্রুপ)। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ১১ হাজার ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন— কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন, দাতার মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ড. নাহিদ জামালসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ২০১৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর ৫ লাখ টাকা দিয়ে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৩টি গ্রুপের সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

