উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ‘সিআরটি প্রপোজাল ডিফেন্স ২০২৬’ অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে সিআরটির উদ্যোগে ‘শোকেসিং রিসার্চ এক্সেলেন্স: সিআরটি প্রপোজাল ডিফেন্স ২০২৬’ শীর্ষক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

উত্তরা ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (সিআরটি)-এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সিআরটির উদ্যোগে ‘শোকেসিং রিসার্চ এক্সেলেন্স: সিআরটি প্রপোজাল ডিফেন্স ২০২৬’ শীর্ষক এই আয়োজনটি গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাশিউরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এ এস এম শাহাবুদ্দিন। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তাঁর বক্তব্যে একাডেমিক সততা এবং উদ্ভাবন নিশ্চিত করতে গবেষণার কঠোর মান বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে আরও ছিলেন সিআরটির পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সুলতানুল ইসলাম, সহযোগী পরিচালক ড. সালেহ আহমদ, কার্যনির্বাহী সদস্য ড. নিলুফার ইয়াছমিন তানিশা, ড. কাজী সিরাজুল ইসলাম ও জাবেদ হোসেন ইমনসহ উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা।

এবারের আয়োজনে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক অনুষদের বিভিন্ন উন্নত ও উদ্ভাবনী বিষয়ের ওপর মোট ৪০টি গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন ৫৫ জন গবেষক। বরাবরের মতোই এবারও অংশগ্রহণকারী গবেষকদের জন্য তাঁদের গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অবদান তুলে ধরার এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম ছিল এই আয়োজন।

গবেষণাগুলোর গুণমান ও প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ড নিশ্চিত করতে দেশের ১৮টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫ জন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ পর্যালোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা প্রতিটি প্রস্তাবনার ওপর গঠনমূলক আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, যা গবেষণার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, উত্তরা ইউনিভার্সিটির মূলমন্ত্র ‘উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষ’ (এক্সেলেন্স ইন হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ)-এর সঙ্গে সংগতি রেখে সিআরটি গবেষণা সংস্কৃতি, সহযোগিতা এবং আন্তঃবিভাগীয় সম্পৃক্ততাকে আরও শক্তিশালী করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সমাপনী অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি গবেষকদের উদ্ভাবনী চিন্তা, গবেষণায় নৈতিকতা এবং একাডেমিক উৎকর্ষ বজায় রাখার আহ্বান জানান। দুই দিনব্যাপী এই কর্মসূচির সমাপ্তির আগে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা এবং বৃহত্তর একাডেমিক ক্ষেত্রে গবেষকদের আরও বড় অবদান রাখার নতুন অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

৩ দিনের মধ্যে বিস্ফোরিত হতে পারে ইরানের তেল অবকাঠামো: ট্রাম্প

পাঠকের আগ্রহ

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সম্পর্কিত

৮০৩ দলের স্বপ্ন, একটিই মুকুট: ব্যবসায়িক কেস প্রতিযোগিতায় বিইউপির জয়

৮০৩ দলের স্বপ্ন, একটিই মুকুট: ব্যবসায়িক কেস প্রতিযোগিতায় বিইউপির জয়

উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ‘সিআরটি প্রপোজাল ডিফেন্স ২০২৬’ অনুষ্ঠিত

উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ‘সিআরটি প্রপোজাল ডিফেন্স ২০২৬’ অনুষ্ঠিত

জাপানের রাষ্ট্রদূতের নৈশভোজে ঢাবি উপাচার্য, যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের বার্তা

জাপানের রাষ্ট্রদূতের নৈশভোজে ঢাবি উপাচার্য, যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের বার্তা

বইপড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ছে চীনে

বইপড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ছে চীনে