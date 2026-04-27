Ajker Patrika
শিক্ষা

বইপড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ছে চীনে

ফয়সল আবদুল্লাহ
বইপড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ছে চীনে
ছবি: সংগৃহীত

চীনে আগের তুলনায় বই পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষও নিচ্ছে পাঠাভ্যাস বাড়ানোর নানা কর্মসূচি। এর সুফল মিলছে দেশটির প্রত্যন্ত অঞ্চলেও।

শানদং প্রদেশের লিনই শহরের হাংথৌ গ্রামের বাসিন্দা চৌ ছিংকুই এই পরিবর্তনের অনন্য উদাহরণ। দারিদ্র্যের কারণে ১৯৯৫ সালে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে পরিবারের সহযোগিতায় তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

২০২১ সালে চৌ ও তাঁর ছয় বন্ধু মিলে ৮০ হাজার ইউয়ান সংগ্রহ করে একটি পুরোনো বাড়িকে গ্রন্থাগারে রূপান্তর করেন। বর্তমানে এটি স্থানীয় শিশুদের পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রন্থাগারটির নাম রাখা হয়েছে ‘সিয়ুয়ান লাইব্রেরি’, যার অর্থ ‘উৎস স্মরণ’। এখানে শিশুতোষ গল্প থেকে শুরু করে ক্ল্যাসিক সাহিত্যসহ ২০ হাজারের বেশি বই সংরক্ষিত রয়েছে।

গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করেন চৌর ৭০ বছর বয়সী বাবা, যিনি স্বেচ্ছাশ্রমে দায়িত্ব পালন করছেন। আশপাশের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরাও বই সাজানো, তালিকা প্রণয়ন এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় দিকনির্দেশনা দেন।

গ্রন্থাগারটিতে এখন নিয়মিত বই পড়তে আসেন ৩০ জনের বেশি শিক্ষার্থী। দর্শনার্থীর খাতায় এরই মধ্যে উঠেছে এক হাজারের বেশি নাম।

শাংহাই জিয়াওতং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চৌ। নিয়মিত অনলাইনে গ্রামের শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। ছুটিতে গ্রামে গিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে সরাসরি পাঠ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

চৌর এই উদ্যোগে গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২৪ সালে গ্রাম থেকে ১৪ জন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, আর ২০২৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪ জনে।

জাতীয় পর্যায়েও চীনে পাঠাভ্যাস উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে বিস্তৃত উদ্যোগ। ২০১২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের বই পড়ার হার ৭৬ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮২ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমানে দেশটিতে কাউন্টি ও তার ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক এলাকায় ৩ হাজার ২০০টির বেশি গণগ্রন্থাগার রয়েছে; পাশাপাশি প্রায় ৬৮ হাজার শাখা লাইব্রেরি ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়:

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানচীনছাপা সংস্করণসহায়িকাশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

‘স্বামী আমাকে না রাখলেও সমস্যা নেই, সন্তানকে ফেলব না’

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সম্পর্কিত

বইপড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ছে চীনে

বইপড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়ছে চীনে

ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়াবেন যেভাবে

ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়াবেন যেভাবে

স্কুল ফিডিংয়ের খাবারে অসুস্থতা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদন জমা

স্কুল ফিডিংয়ের খাবারে অসুস্থতা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদন জমা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারিত নিয়মে চলছে: গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারিত নিয়মে চলছে: গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী