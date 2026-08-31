নির্ধারিত সময়ে রাবিতে সংঘর্ষের তদন্ত প্রতিবেদন জমা পড়েনি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) দুই বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে প্রশাসন। কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছিল। তবে আজ সোমবার ওই সময়সীমা শেষ হলেও তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাটি অনেক বড়, তাই একটু সময় লাগবে। আগামীকাল ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সঙ্গে বসব। তথ্য সেল, জনসংযোগ দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট হলের সিসিটিভি ফুটেজ দেখব। রসায়ন বিভাগেরও আগামীকাল লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।’
এ নিয়ে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক আব্দুল আলিম বলেন, ‘তারা (তদন্ত কমিটির সদস্যরা) কাজ করতেছে। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। কাজটা যেহেতু একটু জটিল, তাই একটু সময় তো লাগবেই।’
এর আগে গত বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসিতে একটি অনুষ্ঠানে চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে রসায়ন বিভাগের অন্তত চার শিক্ষার্থী এবং এক সাংবাদিক আহত হন।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঘটনাটির তদন্তে কৃষি অনুষদের সাবেক ডিন ও ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক সাইফুল ইসলামকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটিকে তিন দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
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