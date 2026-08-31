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শিক্ষা

ঢাবি এফবিএস’র নতুন ডিন অধ্যাপক আল-আমিন

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবি এফবিএস’র নতুন ডিন অধ্যাপক আল-আমিন
অধ্যাপক আল-আমিন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাউন্টিং বিভাগের অধ্যাপক আল-আমিনকে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের (এফবিএস) ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম রবিবার (৩০ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর প্রথম সংবিধির ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী তাঁকে এই নিয়োগ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে অনধিক ৯০ দিন অথবা নির্বাচিত ডিন কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত (যা আগে ঘটবে তা কার্যকর হবে) তাঁকে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাবিঢাকা বিভাগশিক্ষা
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