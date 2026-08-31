প্রোগ্রাম পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের ফল প্রকাশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কিল-বেজড প্রোগ্রাম পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি) ইন সাইবার সিকিউরিটি কোর্সের প্রথম সেমিস্টারের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষার ফল একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রকাশিত ফলে কোনো অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, তা সংশোধন অথবা ফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
প্রকাশিত ফল নিয়ে কোনো পরীক্ষার্থী বা সংশ্লিষ্ট কারও আপত্তি কিংবা অভিযোগ থাকলে, তা ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে।
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