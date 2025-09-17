Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ডিআইইউতে পাঠকবন্ধুর মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস আড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২০
ডিআইইউতে পাঠকবন্ধুর মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস আড্ডা
ডিআইইউতে পাঠকবন্ধুর মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস আড্ডা

আজকের পত্রিকার পাঠক ফোরাম পাঠকবন্ধু ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) শাখার উদ্যোগে ব্যতিক্রমী এক ক্যাম্পাস আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ (বুধবার) রাজধানীর বাড্ডার সাতারকুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে বসে এই আড্ডা। অনুষ্ঠানজুড়ে সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব, কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি এবং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠার উপায় নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিআইইউর উপাচার্য অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ও ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও পাঠকবন্ধু ডিআইইউ শাখার উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান আসাদ এবং সহকারী অধ্যাপক মো. মেহেদী হাসান। আজকের পত্রিকার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডিজিটাল অ্যাড সেলস বিভাগের প্রধান সিরাজুল ইসলাম সুমন ও পাঠকবন্ধুর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী আব্দুর রাজ্জাক খান। পাঠকবন্ধু ডিআইইউ শাখার সভাপতি মুজাহিদ আল রিফাত ও সদস্য অতীশ চাকমা, শাহরিয়ার হক আসাদ, সিয়াম, মুরাদ হোসেন, সাধন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পাঠকবন্ধু ডিআইইউ শাখার ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর মেহেদি হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তানজিল কাজী।

বক্তব্যে অনুপ্রেরণা

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য ড. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘পাঠকবন্ধু জ্ঞান আহরণের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। শিক্ষার্থীরা এখান থেকে জ্ঞান আহরণ এবং প্রয়োগের চেষ্টা করবেন। তরুণ প্রজন্মই আগামীর রাষ্ট্র ও সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। তাই তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে।’

অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরী বলেন, ‘পাঠকবন্ধু শুধু শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা রাখবে।’

সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, ‘যিনি পাঠক, তিনিই বন্ধু। তাই আমরা সবাই পাঠকবন্ধুর বন্ধু হয়ে থাকতে চাই।’

আরেক সহকারী অধ্যাপক মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘ভালো বক্তা হতে হলে যেমন ভালো শ্রোতা হতে হয়, তেমনি ভালো লেখক হতে হলে আগে ভালো পাঠক হতে হয়। বই অভ্যাস ছাড়া সৃজনশীলতা বিকশিত হয় না। তাই বই পড়ার বিকল্প নেই।’

আজকের পত্রিকার কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম সুমন বলেন, ‘একজন শিক্ষার্থী শুধু পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ থাকলেই যথেষ্ট নয়; সহশিক্ষা কার্যক্রমেও যুক্ত থাকতে হয়। এ ছাড়া দক্ষ নাগরিক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।’

পাঠকবন্ধুর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী আব্দুর রাজ্জাক খান বলেন, ‘আজকের পত্রিকা শুধু সমাজের অসংগতিগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করেই বসে থাকে না, বরং সেগুলোর সমাধানে পাঠকবন্ধুর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কাজ করছে। পাঠকবন্ধু তরুণদের পাঠাভ্যাস, সৃজনশীলতা ও সামাজিক দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।’

শিক্ষার্থীদের অনুভূতি

পাঠকবন্ধু সদস্য জান্নাতুল আরভী নাভা বলেন, ‘আমরা চাই নিয়মিত এ ধরনের আড্ডা হোক, যেখানে শেখার সুযোগ থাকবে। আমরা সব সময় এমন আড্ডায় যোগ দিতে চাই।’

আশিকুল ইসলাম রনি বলেন, ‘আমরা দলবদ্ধভাবে সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বই পড়ার প্রচারে কাজ করব। প্রতিভা সবার মধ্যে আছে, সেটি প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে পাঠকবন্ধু। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই।’

মো. সিদরাতুল মনতাহা রাকিন বলেন, ‘একদল শিক্ষার্থী আড্ডায় বসছে, সেখানে শিক্ষকেরাও উপস্থিত রয়েছেন। এটি এক অনন্য অভিজ্ঞতা।’

সংগীতে রঙিন সমাপ্তি

আড্ডার পর ক্যাম্পাসের কৃষ্ণচূড়াবাগানে বসে মনোমুগ্ধকর গানের আসর। গান পরিবেশন করে ডিআইইউর জনপ্রিয় সাদাকালা ব্যান্ড। ‘সাদা সাদা কালা’, ‘ধন্য ধন্য’, ‘লিচুর বাগানে’সহ একের পর এক জনপ্রিয় গান পরিবেশিত হয় আসরে। এতে ক্যাম্পাসে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

পাঠকবন্ধুর এই আয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পাঠ্যক্রম নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রমেও সমানভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে।

বিষয়:

ক্যাম্পাসআড্ডা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

বিজিবির একজন আর্মি অফিসারকে এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না: নাহিদ

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

ডিআইইউতে পাঠকবন্ধুর মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস আড্ডা

ডিআইইউতে পাঠকবন্ধুর মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস আড্ডা

জাপানে বিনা খরচে মাস্টার্স ও পিএইচডি করার সুযোগ, মিলবে মাসিক ভাতাও

জাপানে বিনা খরচে মাস্টার্স ও পিএইচডি করার সুযোগ, মিলবে মাসিক ভাতাও

রাকসু নির্বাচন: নারী ভোটার ১১ হাজার প্রার্থী মাত্র ২৫ জন

রাকসু নির্বাচন: নারী ভোটার ১১ হাজার প্রার্থী মাত্র ২৫ জন

একাদশে ভর্তির চতুর্থ ধাপের আবেদন শুরু ২১ সেপ্টেম্বর

একাদশে ভর্তির চতুর্থ ধাপের আবেদন শুরু ২১ সেপ্টেম্বর