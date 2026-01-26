Ajker Patrika
ডাকসু সদস্য সর্বমিত্র চাকমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোকজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ০০: ০৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মাঠে খেলতে আসায় কিশোর ও তরুণদের কানে ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমাকে শোকজ নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ জানান, সর্বমিত্র চাকমাকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। তাঁর জবাব পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

এদিকে ডাকসু সদস্য সর্বমিত্র চাকমা শোকজের নোটিশের বিষয়ে অবগত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নোটিশের বিষয়ে আমি অবগত। কিন্তু আমি তো ডাকসুর একজন সদস্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কাজটি করেছি। অথচ প্রক্টর অফিস আমার বিভাগে নোটিশ পাঠিয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার নোটিশে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে উল্লেখ করে বিভাগে পাঠানো হয়েছে। আমার ডাকসুর পদবি উল্লেখ করে আমার নির্দিষ্ট একটা ঠিকানা রয়েছে, অর্থাৎ ডাকসু অফিসে পাঠাতে পারতেন।’

উল্লেখ্য, সর্বমিত্র চাকমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। তিনি বর্তমানে ডাকসুর নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য।

