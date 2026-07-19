Ajker Patrika
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ক্যাম্পাস

বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা

জবিতে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

  জবি প্রতিনিধি
জবিতে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনাল ম্যাচ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৯ জুলাই দিবাগত রাত ১টায় অনুষ্ঠিতব্য ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুটি জায়ান্ট স্ক্রিনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এ ধরনের আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

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এ কারণে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ক্যাম্পাসে সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে খেলা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের সময় নিজ নিজ পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) দৃশ্যমানভাবে পরিধান করে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিষয়:

ক্যাম্পাসফুটবলজবিবিশ্বকাপজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
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