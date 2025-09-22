Ajker Patrika
ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ৪৫
ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দিন রোকেয়া হল ও অমর একুশে হলের ভোটকেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ চেয়ে আবেদন করেছেন উমামার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়াবিষয়ক সম্পাদকের পরাজিত প্রার্থী সুর্মী চাকমা। পাশাপাশি আরও একটি হলের ভোটারদের স্বাক্ষরসংবলিত ভোটার তালিকা চেয়েছেন তিনি।

আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বরাবর তথ্য অধিকার আইনে সুর্মী এই আবেদন করেন। আবেদনকারী সুর্মী চাকমা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ বর্ষের শিক্ষার্থী।

অমর একুশে হলের ভোট গ্রহণ হয় কার্জন হল কেন্দ্রে আর রোকেয়া হলের ভোট গ্রহণ হয় টিএসসি কেন্দ্রে। শামসুন নাহার হলের ভোট গ্রহণ হয় ইউ ল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে।

তথ্য অধিকার আবেদন ফরমে সুর্মী উল্লেখ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলের ভোটারদের স্বাক্ষরসংবলিত ভোটার তালিকা ও দুই হল কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজের ড্রাইভ লিংক পেতে আগ্রহী।

৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটি কেন্দ্রে ১৮টি হলের ভোট গ্রহণ হয়। ওই দিন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা চলার মধ্যে রাত সোয়া ৩টার পর ফেসবুকে এক পোস্টে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন উমামা ফাতেমা। ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে জয়ী হন ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাদিক কায়েম।

