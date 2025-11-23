Ajker Patrika
আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

আবদুল্লাহ আল মামুন
পিইএস আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট স্কলারশিপ-২০২৫’ গ্রহণ করেন ইব্রাহীম খলিল
পিইএস আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট স্কলারশিপ-২০২৫’ গ্রহণ করেন ইব্রাহীম খলিল

জ্বালানি ও শক্তি খাতের তরুণ প্রকৌশলীদের জন্য বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি (পিইএস) আউটস্ট্যান্ডিং স্টুডেন্ট স্কলারশিপ-২০২৫’ পেয়েছেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) প্রাক্তন শিক্ষার্থী ইব্রাহীম খলিল। বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো এ বৃত্তি অর্জন করলেন তিনি।

ইব্রাহীম খলিল পাবিপ্রবির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত।

বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তিগত পেশাজীবী সংগঠন আইইইই মানবকল্যাণে প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছে। এর অধীনে পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটি (পিইএস) স্মার্ট গ্রিড, বিদ্যুৎ ও টেকসই শক্তি খাতে উদ্ভাবন ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবছর সারা বিশ্ব থেকে মাত্র চার থেকে পাঁচজন শিক্ষার্থী এ মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি পান। এর আর্থিক মূল্য ১০ হাজার মার্কিন ডলার। এ বছর পুরো বিশ্বের পাঁচজন শিক্ষার্থী এ বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন বাংলাদেশের মো. ইব্রাহীম খলিল, মেক্সিকোর অ্যাড্রিয়ান ফ্লোরেস লুনা, যুক্তরাজ্যের বেঞ্জামিন ফ্রিটজ, চীনের বো সান এবং পানামার মোনিকা কিজানো। সম্প্রতি পিইএসের সাধারণ সভায় তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষাজীবনে আইইইইয়ের সঙ্গে যুক্ত ইব্রাহীম খলিল প্রতিষ্ঠানটির স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের চেয়ার ও জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৯ বছর ধরে তিনি স্বেচ্ছাসেবক ও অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি টেনেসি টেক স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের চেয়ারপারসন।

বৃত্তি পাওয়া উপলক্ষে ইব্রাহীম খলিল বলেন, ‘এই অর্জন আমার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এতে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। এটি আমাকে আরও দায়িত্বশীল ও লক্ষ্যভিত্তিক হতে উদ্বুদ্ধ করছে। আমার শিক্ষক, মেন্টর, সহকর্মী ও পরিবারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ—তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব হতো না।’

ক্যাম্পাসছাপা সংস্করণপ্রকৌশলীশিক্ষা
