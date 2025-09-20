Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচন: ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ২৪ দফা ইশতেহার ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩০
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের জন্য ১২ মাসে ২৪টি সংস্কারের ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী স্মৃতি চত্বরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলটির ভিপি পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

ইশতেহারগুলোর মধ্যে ডাইনিং-ক্যাফেটেরিয়ায় ভর্তুকি দিয়ে মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করা, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের আবাসন ভর্তুকি প্রদান করা, ১৬ জুলাইকে ‘সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস’ ঘোষণা করা, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যৌথভাবে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা, সেন্টার লাইব্রেরিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের (এসি) ব্যবস্থা করা, অযৌক্তিক ফি বাতিল করা এবং ওয়ান অ্যাপ অল সলিউশন বাস্তবায়ন করা।

এ ছাড়া চিকিৎসাকেন্দ্রকে ২০ শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেলে রূপান্তর, শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ই-কার চালু করা, শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন, পার্ট টাইম জবের সুযোগ সৃষ্টি করা, ছাত্রী হল এলাকায় আলাদা সুপারশপ স্থাপন, সংস্কৃতি চর্চায় বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, প্রকৃতি রক্ষা কমিটি গঠন করে ক্যাম্পাসকে প্রাণিবান্ধব ও জীববৈচিত্র্যময় করার উল্লেখ রয়েছে তাদের ইশতেহারে।

সংবাদ সম্মেলনে সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী ফাহিম রেজা বলেন, ‘আমরা যে ইশতেহারটা দিয়েছি, তার একটি চার্ট আমরা ক্যাম্পাসে টাঙিয়ে দেব। প্রতি মাসে যেই দুটি ইশতেহার পূরণ করা হবে, সেখানে আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে দেব। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখতে চাই।’

এ সময় অন্যদের মধ্যে এজিএস পদপ্রার্থী এস এম সালমান সাব্বিরসহ প্যানেলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পাসছাত্র শিবিরইশতেহারশিক্ষারাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
