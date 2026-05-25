শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (পর্ব-২)

বার কাউন্সিল পরীক্ষার্থীরা শেষ মুহূর্তের এই সময়ে কীভাবে নিজেকে সেরা ছন্দে রাখবেন, নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সে পরামর্শ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মহসিন খান। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ শুনেছেন শাহ বিলিয়া জুলফিকার।
শেষের এক মাস নতুন বই বা গাইড কম দেখুন। বরং আপনার নিজের তৈরি নোট, বিগত বছরের প্রশ্ন এবং প্রতিদিন ২-৩টি মডেল টেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করুন। মডেল টেস্ট দেওয়ার সময় ভুল উত্তরগুলোর ব্যাখ্যা ভালোভাবে পড়ুন। পরীক্ষার হলে সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঘড়ি ধরে অনুশীলন করাটা খুব কার্যকর।
পরীক্ষার দিন মাথা ঠান্ডা রাখা সাফল্যের ৫০ শতাংশ। হলে প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর সহজ প্রশ্নগুলো আগে সমাধান করুন। কোনো জটিল প্রশ্ন নিয়ে শুরুতে সময় নষ্ট করবেন না। যদি কোনো প্রশ্ন জানা না থাকে, তবে এলিমিনেশন টেকনিক ব্যবহার করে ভুল উত্তরগুলো বাদ দিন, এতে সঠিক উত্তরের কাছাকাছি পৌঁছানো সহজ হয়। সবার শেষে ওএমআর শিট পূরণের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন, যেন ছোটখাটো ভুলে আপনার সারা বছরের পরিশ্রম বৃথা না যায়।
১. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (SRA), ১৮৭৭
২. দেওয়ানি কার্যবিধি (CPC), ১৯০৮
৩. তামাদি আইন (Limitation Act), ১৯০৮
৪. দণ্ডবিধি (Penal Code), ১৮৬০
৫. ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC), ১৮৯৮
৬. সাক্ষ্য আইন (Evidence Act), ১৮৭২
৭. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ও বিধি
বিধি: ৩, ৪, ৫, ২০, ২২, ২৮, ৩৩, ৪১, ৪১ (ক), ৪২, ৪৫, ৪৯, ৫২,
৫৫, ৫৯, ৬০, ৬২ (৩), ৭৫, ৭৫ (ক), ৭৬।
