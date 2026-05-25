শিক্ষা

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (পর্ব-২)

বার কাউন্সিল পরীক্ষার্থীরা শেষ মুহূর্তের এই সময়ে কীভাবে নিজেকে সেরা ছন্দে রাখবেন, নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সে পরামর্শ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মহসিন খান। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ শুনেছেন শাহ বিলিয়া জুলফিকার

শেষ সময়ের বিশেষ কৌশল

শেষের এক মাস নতুন বই বা গাইড কম দেখুন। বরং আপনার নিজের তৈরি নোট, বিগত বছরের প্রশ্ন এবং প্রতিদিন ২-৩টি মডেল টেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করুন। মডেল টেস্ট দেওয়ার সময় ভুল উত্তরগুলোর ব্যাখ্যা ভালোভাবে পড়ুন। পরীক্ষার হলে সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঘড়ি ধরে অনুশীলন করাটা খুব কার্যকর।

পরীক্ষার হলের কৌশল

পরীক্ষার দিন মাথা ঠান্ডা রাখা সাফল্যের ৫০ শতাংশ। হলে প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর সহজ প্রশ্নগুলো আগে সমাধান করুন। কোনো জটিল প্রশ্ন নিয়ে শুরুতে সময় নষ্ট করবেন না। যদি কোনো প্রশ্ন জানা না থাকে, তবে এলিমিনেশন টেকনিক ব্যবহার করে ভুল উত্তরগুলো বাদ দিন, এতে সঠিক উত্তরের কাছাকাছি পৌঁছানো সহজ হয়। সবার শেষে ওএমআর শিট পূরণের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন, যেন ছোটখাটো ভুলে আপনার সারা বছরের পরিশ্রম বৃথা না যায়।

বার কাউন্সিল পরীক্ষার সাজেশন

১. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন (SRA), ১৮৭৭

  • ধারা: ৫, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২১ ক, ২২, ২৫, ২৭ ক, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭।

২. দেওয়ানি কার্যবিধি (CPC), ১৯০৮

  • ধারা: ২, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৫ ক, ৩৫ খ, ৩৮, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৭৪, ৭৫, ৮০, ৮৮, ৮৯ ক, ৮৯ খ, ৮৯ গ, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০৪, ১০৭, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২২, ১২৩, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৮, ১৫১, ১৫২, ১৫৩।
  • আদেশ: ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৭।

৩. তামাদি আইন (Limitation Act), ১৯০৮

  • ধারা: ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯।

  • অনুচ্ছেদ: ৩, ১০, ৯১, ৯২, ৯৫, ১০৩, ১০৪, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১২০, ১৪২, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০-১৫৭, ১৬১-১৬৯, ১৭৩, ১৭৬, ১৮১-১৮৩।

৪. দণ্ডবিধি (Penal Code), ১৮৬০

  • সাধারণ ধারা: ৪, ১৯, ২৪, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৫ ক, ৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৬-৯৫।

  • গুরুত্বপূর্ণ ধারা: ৯৬-১০৬, ১০৭-১০৯, ১১১, ১২০ ক, ১২০ খ, ১২১, ১২৪ ক, ১৪১, ১৪৯, ১৫২, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৭০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ২০১, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৯, ২১৬ ক, ২৬৮, ২৯৯-৩০৯, ৩১২, ৩১৩, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩-৩২৬ ক, ৩৩৫, ৩৩৯-৩৪২, ৩৪৯-৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৯-৩৬৪ ক, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮-৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৯০, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪০৩-৪১২, ৪১৫-৪২০, ৪২৫-৪২৬, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪১-৪৪৭, ৪৫৩, ৪৬০, ৪৬৩-৪৬৯, ৪৭৮, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৭, ৪৯৯-৫০০, ৫০৩, ৫০৬, ৫১০, ৫১১।

৫. ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC), ১৮৯৮

  • ধারা: ৪, ৬, ৭, ৯, ১০-১২, ১৬, ১৭, ১৭ ক, ২৫, ২৯ গ, ৩১-৩৩, ৩৩ ক, ৩৫ ক, ৪৬, ৪৬ ক, ৫০, ৫৪, ৫৪ ক, ৫৯, ৬০, ৬১, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০-৯৭, ৯৯ ক, ১০০, ১০৬-১১০, ১১৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৪-১৫৮, ১৬০-১৬৪, ১৬৭, ১৭২, ১৭৩, ১৭৩ ক, ১৭৩ খ, ১৭৪, ১৭৬, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ২০০-২০৫ ঘ, ২২১-২৩২, ২৩৩-২৩৯, ২৪১-২৪৫, ২৪৭-২৫০, ২৬০, ২৬৫ ক-২৬৫ ঠ, ৩৩৭, ৩৩৯ খ, ৩৩৯ গ, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮৬, ৪০১, ৪০২, ৪০২ ক, ৪০৩, ৪০৪-৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৩৯ ক, ৪৪২ ক, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০২, ৫০৩, ৫০৯ ক, ৫২২, ৫২৫, ৫২৫ ক, ৫২৬, ৫২৬ খ, ৫২৮, ৫৩৯ খ, ৫৪০, ৫৬১ ক।
৬. সাক্ষ্য আইন (Evidence Act), ১৮৭২

  • ধারা: ১, ৩-১৪, ১৭-৩১, ২২ ক, ২৭, ৩২, ৩৩, ৪০, ৪১, ৪৫-৫১, ৫২-৫৮, ৫৯-৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৪-৭৬, ৭৯-৯০, ৯০-১০০, ১০১-১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৮-১২০, ১২২, ১২৬, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭-১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭।

৭. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস অ্যান্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ও বিধি

  • অনুচ্ছেদ: ২, ৪, ৫, ৫ (ক), ৬, ৬ (ক), ৮, ১০, ১১, ১১ (খ), ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪১।

বিধি: ৩, ৪, ৫, ২০, ২২, ২৮, ৩৩, ৪১, ৪১ (ক), ৪২, ৪৫, ৪৯, ৫২,

৫৫, ৫৯, ৬০, ৬২ (৩), ৭৫, ৭৫ (ক), ৭৬।

