অস্টে টেক্সটাইল উৎসব, থাকছে প্রতিযোগিতা ও জব ফেয়ার

টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্ভাবক ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের এক ছাদের নিচে আনতে আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (অস্ট) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পর্যায়ের টেক্সটাইল উৎসব ‘লাইফ টেক্সটাইল প্রাইভেট লিমিটেড প্রেজেন্টস এএটিসিসি টেক্সটাইল উইক ২০২৬-টেক্সাথন’। এতে থাকছে উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো, শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও চাকরি মেলার মতো আয়োজন।
আয়োজনটির মূল উদ্যোক্তা বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব টেক্সটাইল কেমিস্টস অ্যান্ড কালারিস্টসের (এএটিসিসি) অনুমোদিত এএটিসিসি অস্ট শিক্ষার্থী চ্যাপ্টার। আয়োজকদের দাবি, বাংলাদেশে এটিই প্রথম ও একমাত্র এএটিসিসি শিক্ষার্থী চ্যাপ্টার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়। আয়োজকদের লক্ষ্য, শিক্ষার্থী ও শিল্পের মধ্যে দূরত্ব কমানো এবং তরুণদের আন্তর্জাতিক মানের একটি প্ল্যাটফর্মে নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া। টেক্সাথনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের জ্ঞানকে বাস্তব শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ পাবেন।
শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবসায়িক চিন্তাশক্তি মূল্যায়নে টেক্সাথনে থাকছে ছয়টি মূল প্রতিযোগিতা। এগুলো হলো—‘দ্য ব্র্যান্ড ক্যানভাস’ (টি-শার্ট ডিজাইন প্রতিযোগিতা), ‘টেক্সইন্টেল’ (টেক্সটাইল কুইজ), ‘ফ্যাব্রিক স্ট্রাকচার অ্যানালিসিস অ্যান্ড ডিজাইন’ (এফএসএডি), ‘টেক্সনোভেশন’ (টেক্সটাইল আইডিয়া ডিসপ্লে), ‘এড উইভ’ (বিজ্ঞাপন নির্মাণ প্রতিযোগিতা) এবং ‘দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্র্যাটেজি’ (বিজনেস কেস কম্পিটিশন)। এ ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে দুটি ‘সারপ্রাইজ সেগমেন্ট’। এগুলো হলো টেক্সটাইল শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘থ্রেডস অ্যান্ড স্ট্রোকস’ এবং উদ্ভাবনী পোশাকের ক্যাটওয়াক ‘দ্য রানওয়ে’।
প্রতিযোগিতার পাশাপাশি টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে আয়োজন করা হচ্ছে জব ফেয়ার। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেক্সটাইল ব্র্যান্ড, বায়িং হাউস ও ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রুপের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি নেটওয়ার্কিং এবং ক্যারিয়ার বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। আয়োজকদের মতে, টেক্সাথন শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়; এটি শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তবমুখী শিল্পজ্ঞান অর্জনের একটি প্ল্যাটফর্ম। দেশীয় টেক্সটাইল খাতের ভবিষ্যৎ রূপকারদের আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতায় গড়ে তুলতে এ আয়োজন ভূমিকা রাখবে। সারা দেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফ্যাশন ডিজাইনের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিতে পারবেন। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি ও নিবন্ধনের তথ্য পাওয়া যাবে আয়োজকদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে।
আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করা যাবে aatccaust.org-এ। যোগাযোগের জন্য ই-মেইল: [email protected]
যুক্তরাজ্য সরকারের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তি চিভেনিং স্কলারশিপ ২০২৭-এর আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। চিভেনিংয়ের আওতাভুক্ত দেশের নাগরিকেরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বিশ্বের প্রায় ১৬০টি দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির সুযোগ পান।১৩ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে একাদশ শ্রেণিতে আসন রয়েছে প্রায় ২৬ লাখ। কিন্তু চলতি বছর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় পাস করেছে প্রায় সাড়ে ১১ লাখ শিক্ষার্থী। এ হিসাবে একাদশ শ্রেণিতে ফাঁকা থাকবে সাড়ে ১৪ লাখের বেশি আসন; যা মোট আসনের অর্ধেকের বেশি।১৯ ঘণ্টা আগে
অফিস আদেশে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন-এর অসুস্থতা ও চিকিৎসার জন্য বিদেশ গমনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আজম খানকে সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রক্টরের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হলো...১ দিন আগে
বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে স্থগিত হওয়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬ এর বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা আগামী ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে ব্যবহারিক বিষয়ের পরীক্ষাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আজ মঙ্গলবার বাউবির...১ দিন আগে