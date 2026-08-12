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ক্যাম্পাস

অস্টে টেক্সটাইল উৎসব, থাকছে প্রতিযোগিতা ও জব ফেয়ার

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
অস্টে টেক্সটাইল উৎসব, থাকছে প্রতিযোগিতা ও জব ফেয়ার
ছবি: সংগৃহীত

টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্ভাবক ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের এক ছাদের নিচে আনতে আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (অস্ট) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পর্যায়ের টেক্সটাইল উৎসব ‘লাইফ টেক্সটাইল প্রাইভেট লিমিটেড প্রেজেন্টস এএটিসিসি টেক্সটাইল উইক ২০২৬-টেক্সাথন’। এতে থাকছে উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো, শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও চাকরি মেলার মতো আয়োজন।

আয়োজনটির মূল উদ্যোক্তা বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব টেক্সটাইল কেমিস্টস অ্যান্ড কালারিস্টসের (এএটিসিসি) অনুমোদিত এএটিসিসি অস্ট শিক্ষার্থী চ্যাপ্টার। আয়োজকদের দাবি, বাংলাদেশে এটিই প্রথম ও একমাত্র এএটিসিসি শিক্ষার্থী চ্যাপ্টার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়। আয়োজকদের লক্ষ্য, শিক্ষার্থী ও শিল্পের মধ্যে দূরত্ব কমানো এবং তরুণদের আন্তর্জাতিক মানের একটি প্ল্যাটফর্মে নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া। টেক্সাথনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের জ্ঞানকে বাস্তব শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

প্রতিযোগিতায় আট সেগমেন্ট

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবসায়িক চিন্তাশক্তি মূল্যায়নে টেক্সাথনে থাকছে ছয়টি মূল প্রতিযোগিতা। এগুলো হলো—‘দ্য ব্র্যান্ড ক্যানভাস’ (টি-শার্ট ডিজাইন প্রতিযোগিতা), ‘টেক্সইন্টেল’ (টেক্সটাইল কুইজ), ‘ফ্যাব্রিক স্ট্রাকচার অ্যানালিসিস অ্যান্ড ডিজাইন’ (এফএসএডি), ‘টেক্সনোভেশন’ (টেক্সটাইল আইডিয়া ডিসপ্লে), ‘এড উইভ’ (বিজ্ঞাপন নির্মাণ প্রতিযোগিতা) এবং ‘দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্র্যাটেজি’ (বিজনেস কেস কম্পিটিশন)। এ ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে দুটি ‘সারপ্রাইজ সেগমেন্ট’। এগুলো হলো টেক্সটাইল শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘থ্রেডস অ্যান্ড স্ট্রোকস’ এবং উদ্ভাবনী পোশাকের ক্যাটওয়াক ‘দ্য রানওয়ে’।

থাকবে জব ফেয়ার ও নেটওয়ার্কিং

প্রতিযোগিতার পাশাপাশি টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে আয়োজন করা হচ্ছে জব ফেয়ার। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেক্সটাইল ব্র্যান্ড, বায়িং হাউস ও ম্যানুফ্যাকচারিং গ্রুপের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি নেটওয়ার্কিং এবং ক্যারিয়ার বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। আয়োজকদের মতে, টেক্সাথন শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়; এটি শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তবমুখী শিল্পজ্ঞান অর্জনের একটি প্ল্যাটফর্ম। দেশীয় টেক্সটাইল খাতের ভবিষ্যৎ রূপকারদের আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতায় গড়ে তুলতে এ আয়োজন ভূমিকা রাখবে। সারা দেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফ্যাশন ডিজাইনের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিতে পারবেন। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি ও নিবন্ধনের তথ্য পাওয়া যাবে আয়োজকদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে।

আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করা যাবে aatccaust.org-এ। যোগাযোগের জন্য ই-মেইল: [email protected]

বিষয়:

শিক্ষার্থীবেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টেক্সটাইলপোশাকশিল্প
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